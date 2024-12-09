Бастрыкин: Стригункова получила взяток на 170 млн рублей

Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии

Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах

Tекст: Евгений Поздняков

«Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

«Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

«Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

«Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

«Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.

Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.