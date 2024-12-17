Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.8 комментариев
ФСБ задержала бывшего высокопоставленного полицейского в Челябинске за взятки
Экс-замглавы полиции Челябинской области задержан по делу о взятках за покровительство
Экс-заместитель начальника полиции Челябинской области Сергей Федерягин задержан ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов.
Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали бывшего замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по региону Сергея Федерягина, передает ТАСС.
Следственные мероприятия связаны с делом о получении взяток за покровительство сбыта сильнодействующих препаратов в Коркинском городском округе. В правоохранительных органах уточнили, что дело возбуждено следственным управлением СК по Челябинской области по статье 290 Уголовного кодекса РФ.
По информации следствия, в период с 2021 по 2023 год Сергей Федерягин систематически получал взятки от представителей фармацевтической компании. Эти средства передавались за общее покровительство незаконного оборота сильнодействующих медицинских препаратов. В частности, речь шла о непринятии административных и уголовных мер в отношении сбыта без лицензии средств представителями цыганской этнической группы.
Кроме того, Сергей Федерягин ранее занимал должности начальника Центра по противодействию экстремизму и управления по контролю за оборотом наркотиков в региональном ГУ МВД. Сотрудники ФСБ в рамках следственных действий провели обыски по месту жительства бывшего полицейского, а также на его предыдущем месте работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Скопинский райсуд Рязанской области принял решение освободить условно-досрочно экс-главу ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, который был осужден за превышение должностных полномочий. Также сообщалось, что в Калининграде полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря, что подчеркивает важность борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.