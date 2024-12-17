ФСБ задержала бывшего высокопоставленного полицейского в Челябинске за взятки

  • Новость часаСК квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт
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    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в бригаде ВСУ
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    Россия отвергла участие НАТО в урегулировании конфликта на Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    10 комментариев
    17 декабря 2024, 10:24 • Новости дня

    ФСБ задержала бывшего высокопоставленного полицейского в Челябинске за взятки

    Экс-замглавы полиции Челябинской области задержан по делу о взятках за покровительство

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-заместитель начальника полиции Челябинской области Сергей Федерягин задержан ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов.

    Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали бывшего замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по региону Сергея Федерягина, передает ТАСС.

    Следственные мероприятия связаны с делом о получении взяток за покровительство сбыта сильнодействующих препаратов в Коркинском городском округе. В правоохранительных органах уточнили, что дело возбуждено следственным управлением СК по Челябинской области по статье 290 Уголовного кодекса РФ.

    По информации следствия, в период с 2021 по 2023 год Сергей Федерягин систематически получал взятки от представителей фармацевтической компании. Эти средства передавались за общее покровительство незаконного оборота сильнодействующих медицинских препаратов. В частности, речь шла о непринятии административных и уголовных мер в отношении сбыта без лицензии средств представителями цыганской этнической группы.

    Кроме того, Сергей Федерягин ранее занимал должности начальника Центра по противодействию экстремизму и управления по контролю за оборотом наркотиков в региональном ГУ МВД. Сотрудники ФСБ в рамках следственных действий провели обыски по месту жительства бывшего полицейского, а также на его предыдущем месте работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Скопинский райсуд Рязанской области принял решение освободить условно-досрочно экс-главу ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, который был осужден за превышение должностных полномочий. Также сообщалось, что в Калининграде полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря, что подчеркивает важность борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.

    16 декабря 2024, 22:30 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли, сообщают украинские СМИ.

    Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

    Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

    СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

    Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

    Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

    После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.


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    16 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Белоусов сменил Шойгу еще на одном посту

    Белоусов назначен председателем набсовета Военно-строительной компании

    Белоусов сменил Шойгу еще на одном посту
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны России Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пятилетний срок, заменив на этой позиции Сергея Шойгу, чьи полномочия были досрочно прекращены.

    Министр обороны России Андрей Белоусов был назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пятилетний срок, сообщает ТАСС. Это назначение стало результатом распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    При этом полномочия прежнего председателя наблюдательного совета, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, были досрочно прекращены. Данное решение было отражено в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Певица Долина рискует лишиться еще двух квартир

    Певица Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС

    Певица Долина рискует лишиться еще двух квартир
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российской певице Ларисе Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Латвии из-за санкционного списка ЕС, в который она была включена.

    Долина владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция», расположенном в юрмальском районе Дзинтари, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Известно, что Долина приобрела недвижимость в конце 2011 года. Ей принадлежат двух- и четырехкомнатные квартиры, общая стоимость которых оценивается в 96 млн рублей. В случае реализации санкций певица может лишиться этих активов.

    Напомним, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан, в том числе Ларису Долину, и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

    Ранее СМИ сообщали, что Долина якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 млн рублей мошенникам. Сама певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Позже по делу о мошенничестве против Долиной арестовали женщину-курьера и жителя Республики Татарстан.

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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 19:48 • Новости дня
    Сийярто объяснил причину поддержки Венгрией санкций ЕС против России

    Сийярто: Венгрия поддержала санкции ЕС против России благодаря исключению для MOL

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС после удаления «сумасшедших идей» и продления исключения для венгерской компании MOL, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр выступил перед венгерскими журналистами после заседания совета глав МИД стран ЕС и отметил, что «удалось вычистить из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи», что позволило Венгрии не накладывать вето на предложения, передает РИА «Новости».

    Сийярто добавил, что продление юридической возможности для MOL является важным элементом соглашения, который обеспечил поддержку Будапешта.

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив туда 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений, также Евросоюз расширил санкционный список, добавив 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

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    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    16 декабря 2024, 18:51 • Новости дня
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии, сообщили СМИ.

    Как пишет ТАСС, на внеочередном заседании Бундестаг выразил недоверие Шольцу, что может привести к досрочным парламентским выборам в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

    Председатель Бундестага Бербель Бас заявила, что сообщит о результатах голосования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

    В понедельник Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительство Германии в провале европейской политики и утверждал, что канцлер Олаф Шольц оказался политически изолирован в Евросоюзе.

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    17 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате, погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

    В Москве произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Кириллов, передает RT.

    Информацию о его гибели подтвердил источник в правоохранительных органах.

    Также известно, что погиб и помощник Кирилова.

    По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял у подъезда, где находился генерал-лейтенант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв на первом этаже жилого дома, в результате которого погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.

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    17 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу

    Эмиратское издание National заявило о «позитивной атмосфере» переговоров России и новых властей Сирии

    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта, сообщило эмиратское издание National.

    Источник National заявил, что переговоры проходят в «позитивной атмосфере», стороны находятся на первом этапе обсуждения вопросов российского военного присутствия в регионе, передает ТАСС.

    Новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта Тартус, заключенный с Россией. Источник указал, что группировка не может в одностороннем порядке отменить аренду, и «любой новый режим должен соблюдать его условия».

    Представитель российских Вооруженных сил на авиабазе Хмеймим заявил, что российские военные поддерживают «хорошие отношения» с новыми сирийскими властями.

    «У нас есть контакт и связь с новым главой правительства, и ни одна из сторон не провоцирует другую», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


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    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

    Коментарии (16)
    16 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    Трамп сообщил, что не отправлял приглашение Зеленскому на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года. В то же время он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на инаугурации, он может приехать, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Трамп всерьез решил взяться за Зеленского. В минувший понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

    Коментарии (13)
    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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