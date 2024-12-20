Хуснуллин заявил о нехватке рабочих рук на стройках

Хуснуллин сообщил о дефиците в 200-400 тыс. человек в российской строительной отрасли

Tекст: Антон Антонов

«В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тыс. у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может», – приводит слова Хуснуллина РБК.

Он отметил, что нехватка строителей является самой острой проблемой в отрасли, связанной с увеличением объемов строительства на 30% с 2020 года. По данным Хуснуллина, в 2019 году в России вводилось 82 млн кв. м жилья. Эти показатели ежегодно увеличивались, достигнув 110,4 млн кв. м в 2023 году.

В настоящее время в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях занято около 11 млн человек, и хотя дефицит в 200-400 тыс. человек не критичен на фоне общего числа, проблемы возникают на некоторых направлениях, отметил вице-премьер.

Хуснуллин также сообщил, что в ближайшее время дефицит кадров в строительстве может уменьшиться из-за снижения объемов строительства, хотя он оценивает это как отрицательный фактор.

Особых проблем с кадрами нет на новых территориях России, где работает около 40 тыс. строителей. «Если два года назад мы уговаривали и стимулировали идти, то сейчас уже не приходится этого делать», – уточнил Хуснуллин.

В этих регионах строители должны соответствовать особым требованиям безопасности, так как работают вблизи военных объектов или линий боевого соприкосновения. В новых регионах есть согласованный набор подрядчиков, отобранных с учетом специфики работы, еще несколько десятков компаний – в листе ожидания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на одного безработного в России приходится в 2,5 раза больше вакансий для квалифицированных рабочих, что свидетельствует о серьезном дефиците кадров.