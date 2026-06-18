В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.2 комментария
Акция «Служу Отечеству» собрала более 5 тыс. участников
Патриотическая акция «Служу Отечеству» стартовала в России, в первый день она собрала более 5 тыс. человек из 30 регионов страны, акция проводится уже третий год подряд силами общества «Знание» и фонда «Защитники Отечества».
В рамках летней оздоровительной кампании ветераны специальной военной операции делятся с молодежью историями боевого пути и рассказывают о верности воинскому долгу.
«Третий год совместно с российским обществом «Знание» реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция «Служу Отечеству» дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Встречи уже прошли в Сахалинской, Свердловской, Кемеровской, Волгоградской, Тюменской и Кировской областях, а также в Подмосковье, Бурятии, Калмыкии, Дагестане и новых регионах.
Школьники и студенты смогли пообщаться с Героями России и кавалерами ордена Мужества. Ветераны призывали ребят не бояться трудностей и быть достойными своих предшественников.
Мероприятия будут проходить по всей стране в течение всего лета. Завершится патриотическая акция форумом «Вместе победим», который состоится в конце августа в Москве. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».