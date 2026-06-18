Tекст: Вера Басилая

Ушаков заявил, что европейские страны исходят из ложных предположений о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу Вооруженных сил Украины, передают «Вести».

«Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, подобные оценки ситуации со стороны европейских государств являются категорически неверными.

Президент России Владимир Путин указал президенту США на неспособность Киева изменить критическую ситуацию для ВСУ.