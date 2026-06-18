В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.2 комментария
Ушаков указал на ложные представления Европы об успехах Киева на поле боя
Евросоюз ошибочно считает, что ситуация на поля боя меняется в пользу Киева, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков заявил, что европейские страны исходят из ложных предположений о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу Вооруженных сил Украины, передают «Вести».
«Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, подобные оценки ситуации со стороны европейских государств являются категорически неверными.
Президент России Владимир Путин указал президенту США на неспособность Киева изменить критическую ситуацию для ВСУ.