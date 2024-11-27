Котяков сообщил о росте дефицита квалифицированных рабочих в 2,5 раза

Котяков сообщил об увеличении вакансий на одного безработного в 2,5 раза в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, количество вакансий для квалифицированных рабочих на одного безработного увеличилось в два с половиной раза за последние годы, передает РИА «Новости».

Котяков подчеркнул, что до 2030 года потребность в рабочей силе составит не менее 2,4 млн человек. Также он указал на двукратное увеличение числа вакансий для операторов машинного оборудования на одного безработного.

На портале «Работа России» сейчас размещено около двух миллионов вакансий. Там зарегистрировано около 18 млн соискателей и 2,4 млн работодателей. К этому порталу подключены 1415 образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, что помогает в решении вопроса нехватки квалифицированных кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что основным барьером для развития экономики России является дефицит кадров. Зампредседателя правительства Хуснуллин отметил, что производительность труда российских строителей отстает от зарубежных коллег в два-три раза.