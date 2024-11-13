Хуснуллин заявил об отставании российских строителей в производительности труда

Хуснуллин сообщил о низкой производительности российских строителей по сравнению с иностранными

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» Хуснуллин заявил, что производительность труда среднего строителя в России в два-три раза ниже, чем у их иностранных коллег, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что основной причиной такого отставания являются пробелы в механизации и автоматизации строительных процессов.

«Мы достигаем результатов за счет массовости, но необходимо повышать качество управления и производительность», – отметил он. Заместитель председателя правительства также добавил, что строитель будущего должен быть образован и обладать хотя бы минимальными навыками в информационных технологиях.

Кроме того, Хуснуллин рассказал о планах по переходу на более экономичные и эффективные системы и проекты в строительной сфере. Он подчеркнул необходимость структурной перестройки, чтобы достичь поставленных результатов, отметив, что процесс изменений должен начинаться с образования.

Также Хуснуллин коснулся вопросов ипотеки, заявив, что в России действуют семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов и сельская ипотека. Он отметил, что пока расширения по другим программам не планируется из-за высоких затрат для бюджета. Оценка ипотечной ситуации будет проводиться по итогам года, чтобы определить дальнейшие планы.

Вице-премьер также подчеркнул проблему концентрации рынка жилья в 20 регионах и необходимость поддержки тех регионов, где спрос ниже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинального увеличения объемов выпуска товаров и повышения качества услуг в стране за счет повышения производительности труда и автоматизации. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что основной барьер для развития экономики России заключается в дефиците кадров, а не в цене кредитов или недостатке производственных мощностей.