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Путин призвал наращивать производство товаров во всех отраслях
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинального увеличения объемов выпуска товаров и качества услуг в стране путем повышения производительности труда и автоматизации.
«Перед нашей страной стоят амбициозные цели, а именно – кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке, во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.
Глава государства подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо значительное повышение производительности труда и автоматизация процессов в отечественной обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.
«Очевидно: чтобы добиться этого, необходимо в первую очередь увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и так далее, и так далее, развивать, конечно, инфраструктуру и логистику», – сказал Путин.
По его словам, в России предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, которые будут способствовать достижению поставленных целей.
Ранее сообщалось, что Путин и кабмин обсудят госпрограмму развития сельских территорий онлайн.