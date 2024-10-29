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    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 16:36 • Новости дня

    Анонсировано совещание Путина с кабмином по развитию сельских территорий

    Путин и кабмин обсудят госпрограмму развития сельских территорий онлайн

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами правительства для обсуждения государственной программы комплексного развития сельских территорий.

    Президент России Владимир Путин проведет в среду, 30 октября, совещание с членами правительства в формате видеоконференции, передает ТАСС. Основное внимание будет уделено реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Совещание пройдет под руководством президента, тематика будет сосредоточена на вопросах, касающихся сельских районов страны.

    На совещании с докладами выступят министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Они предоставят информацию о текущем состоянии дел и свои рекомендации по улучшению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2024 году Россия поставила рекорды по урожаю картофеля, по сбору овощей и фруктов, а Владимир Путин указал на важность внедрения технологий в сельское хозяйство.

    28 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин: Экономика России продолжает расти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели, экономика России продолжает демонстрировать положительную динамику, отметил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%», – указал Путин.

    Президент подчеркнул, что ожидается рост ВВП на 3,9% по итогам года. Это значение должно превысить среднемировые темпы роста, которые, по оценкам МВФ, составят 3,2% в 2024 году, передает ТАСС.

    Путин добавил, что российская экономика проявляет устойчивость и способность к восстановлению, несмотря на внешние и внутренние вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться.

    Он также отметил, что уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне – 2,4%.

    Ранее Путин заявлял, что рынок труда в России находится в уникальном положении, так как безработица составляет около 2%. Глава государства также заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита.

    Напомним также, что Банк России ранее объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием

    Путин выразил надежду, что Запад услышал его предупреждения о возможных ударах

    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    @ Максим Богодвид/brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Запад воспринял его предупреждение о том, что нанесение дальнобойных ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул, что это требует ответных мер.

    Он выразил надежду на то, что на Западе услышали предупреждения о том, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». «Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал Путин.

    Путин также заявил, что происходящее на Украине осуществляется руками натовских офицеров. «Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео выложено в телеграм-канале журналиста.

    Президент отметил, что могут делать только специалисты стран НАТО, потому что для этого нужна космическая разведка, которой у Украины нет, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и »целый ряд других манипуляций совершать«.

    «Это самостоятельно украинская армия делать не может... Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», – добавил Путин..

    Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на возможные удары по территории России дальнобойным западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – добавил он. Видеозаписи этих заявлений опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    28 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции

    Путин: Возвращение бюджетного правила и сокращение ненефтегазового дефицита помогут сдержать инфляцию

    Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    В бюджете России на ближайшие три года «запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу», сказал глава государства, передает ТАСС.

    Реализация этих задач «в свою очередь должна оказать сдерживающее влияние и на инфляцию», добавил он.

    В сентябре замглавы администрации президента Максим Орешкин отмечал, что период высокой инфляции в стране завершился.

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    28 октября 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»

    Политолог Федорова: Россия достигла новых высот в развитии машиностроения

    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас в России важно создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Это не только укрепит суверенитет государства, но и положительно отразится на улучшении жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник Владимир Путин провел совещание, где были озвучены новые экономические успехи России.

    «Россия преодолевает все текущие вызовы, двигаясь при этом к реализации масштабных целей развития. Страна уверенно движется к новой экономической реальности, адаптируя свои экономические и торговые связи. Буквально на прошлой неделе завершился саммит БРИКС, который еще раз показал рост финансовой значимости стран Глобального Юга», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Мы активно развиваем сотрудничество с участницами организации. И это в совокупности с развитием внутреннего производства и спроса дает плоды. Россия по темпам экономического роста значительно опережает участников Евросоюза. Наш ВВП за январь – август увеличился на 4,2%. Это хороший показатель», – сказала она.

    Причем подобные темпы, по словам политолога, поддерживаются за счет всестороннего развития экономики. «Мы достигаем новых высот в машиностроении, в оборонной сфере. Объем промышленного производства за восемь месяцев вырос на 4,5%. Президент старается уделять пристальное внимание тому, чтобы развитие пропорционально распределялось по всем отраслям промышленности», – отмечает собеседница.

    «Эти действия продиктованы целью выстраивания полноценной «экономики предложения». Наша задача – создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Развитие отечественных брендов укрепит суверенитет государства. А от этого выигрывает и рядовой потребитель», – акцентирует эксперт.

    «Улучшение жизни граждан в конечном итоге является главным принципом любых экономических изменений в России. Владимир Путин это хорошо понимает. Такой подход уже сказывается на жизни граждан страны: уровень безработицы стремительно сокращается, а национальные проекты становятся локомотивами сферы социальной поддержки», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале текущего года, экономика России продолжает расти. Он уточнил, что лишь за январь – август внутренний валовой продукт прибавил 4,2%.

    «Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%», – говорит Путин. При этом обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, а машиностроение – почти на 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно», – добавил глава государства.

    Данные подтверждает и ситуация на рынке труда: безработица находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 2,4%. При этом доля нетрудоустроенной молодежи в возрасте до 25 лет также сократилась. Данный показатель равняется менее девяти процентов.

    Президент указал и необходимый вектор развития финансового сектора. «Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях экономики», – заявил Путин.

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    28 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами, причиной которых стали санкции и кадровый дефицит, заявил президент Владимир Путин.

    Президент потребовал работать над тем, чтобы закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции, которые уже наблюдаются в отдельных секторах экономики, передает ТАСС.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – подчеркнул Путин.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с экономическими ведомствами страны. Ранее страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.

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    27 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в церемонии спуска на воду нового ледокола

    Tекст: Валерия Городецкая

    На этой неделе президент России Владимир Путин примет участие в церемонии спуска нового ледокола на воду, а также проведет ряд встреч с членами правительства и Совета безопасности.

    Кроме того, в графике президента, опубликованном автором передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным, запланировано обращение к съезду профсоюзов, передает РИА «Новости».

    Путин также проведет встречи с членами правительства и Совета безопасности.

    В пятницу Путин провел совещание с Советом безопасности, на котором подчеркнул важность сотрудничества с партнерами на южном направлении.

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    27 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Лавров назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров связал заявления Дональда Трампа о якобы угрозах нанести удар по Москве с предвыборной кампанией в США, подчеркнув нежелание комментировать ситуацию.

    Лавров выразил мнение, что заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве сделаны в рамках его предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

    Лавров отметил, что не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но подчеркнул, что подобные заявления, вероятно, связаны с попытками кандидатов найти тезисы, которые могут повлиять на избирателей. «Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», – добавил министр.

    По мнению главы российского МИД, соперники в президентской гонке в США сосредоточены на поиске заявлений, способных привлечь внимание и симпатии избирателей.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Трамп никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув его спокойное и дипломатичное поведение на переговорах с Путиным. Российский лидер сообщил, что не помнит разговора с Трампом, в котором тот якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

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    28 октября 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин потребовал укрепить положительные тенденции в экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул важность укрепления и сохранения положительных трендов в российской экономике.

    Глава государства заявил о важности не только постоянного анализа экономической ситуации в стране, но и своевременной настройки мер экономической политики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эффективное управление экономикой требует оперативного реагирования на изменения и корректировки в подходах к политике.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита. Он также подчеркнул, что возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции.

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    28 октября 2024, 20:42 • Новости дня
    В Кремле анонсировали выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос ТАСС он ответил утвердительно. Заседание намечено на 7 ноября в Сочи.

    Путин традиционно принимает участие в ежегодных заседаниях международного дискуссионного клуба, где выступает с речью и отвечает на вопросы участников. В 2024 году тема пленарной сессии – «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир».

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    27 октября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что он является неотъемлемой составляющей транспортной системы страны, а также играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путинотметил, что в рамках нацпроектов и программ продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, отвечающие передовым стандартам безопасности и экологичности, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг. Кроме того, он подчеркнул, что создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых квалифицированных кадров.

    «Уверен, что компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли позволят вам и впредь достойно решать поставленные задачи. Желаю успехов и всего наилучшего», - добавляется в поздравлении.

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    28 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков: Путин на совещании сверит часы с экономическим блоком

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник президент России Владимир Путин проведет совещание с экономическими ведомствами страны, которое пройдет в формате видеоконференции и будет посвящено вопросам народного хозяйства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В понедельник президент России Владимир Путин проведет совещание с экономическими ведомствами страны по видеосвязи, передает ТАСС. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, основная цель встречи – сверка часов в сфере народного хозяйства. На совещании Путин выступит со вступительным словом в открытом режиме, после чего проведет ряд закрытых встреч.

    Песков отметил, что данное совещание является регулярным мероприятием. Помимо представителей экономического блока правительства, в нем примут участие руководство администрации и Центробанка. Пресс-секретарь сообщил, что совещание будет проходить в середине дня.

    Также Песков отметил, что у президента запланирована целая череда закрытых встреч после окончания открытой части совещания. Это мероприятие является частью серии регулярных встреч Путина с ключевыми ведомствами и организациями страны, подчеркнул представитель Кремля.

    Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС. Также президент отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.


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    28 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин обратил внимание на рост корпоративного кредитования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране продолжается рост корпоративного кредитования, с начала года по 1 октября оно увеличилось на 10,6 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Несмотря на текущие, достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент (корпоративное кредитование) все-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами. Так, с начала года по 1 октября задолженность по кредитам юрлиц увеличилась более чем на 14%, или в денежном, выражении – на 10,6 трлн рублей», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что необходимо внимательно следить за этой динамикой, обеспечивать устойчивый и сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.

    «Структура, то есть сроки кредитов, те отрасли и сектора экономики, куда они привлекаются, должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач, достижение национальных целей развития», – заключил глава российского государства.

    В 2023 году президент предлагал нарастить и продлить зонтичный механизм кредитования предприятий малого и среднего бизнеса до 2030 года.

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    29 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

    «Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет»,  – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что применение ядерного оружия рассматривается как крайняя мера для обеспечения безопасности страны. По его словам, ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России, решает задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет в мире. Путин заверил, что Россия не планирует участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

    Президент акцентировал внимание на растущем напряжении в мире и появлении новых внешних угроз, что подчеркивает важность наличия современных стратегических сил сдерживания. Он отметил, что у Москвы есть ресурсы для дальнейшего совершенствования всех компонентов ядерных сил.

    Ранее Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    28 октября 2024, 13:01 • Новости дня
    Кремль спросили о разговоре Путина с властями Израиля, Ирана и Палестины

    Песков: Контактов Путина с руководством Израиля, Ирана и Палестины не было

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не общался на высшем уровне со сторонами ближневосточного конфликта в выходные после ударов Израиля по Ирану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможных контактах Путина со сторонами конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.

    Ранее Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану.

    До этого Израиль нанес воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран.

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    29 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на съезде профсоюзов и медконгрессе

    Песков: Путин посетит съезд профсоюзов и медконгресс «Национальное здравоохранение 2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин примет участие в XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России и выступит на пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024» в Кремлевском дворце, где обсудит развитие здравоохранения, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин во вторник выступит на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщает ТАСС. Песков отметил, что мероприятие объединяет профсоюзы со всей страны, представляя интересы около 20 млн человек.

    ФНПР является крупнейшим профсоюзным объединением в России, в его состав входят 38 отраслевых профессиональных союзов и 85 территориальных профобъединений. Как сообщил Песков, после выступления на съезде Путин также примет участие в пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024», который проходит в Государственном Кремлевском дворце. Президент планирует представить свое видение будущего развития здравоохранения.

    Конгресс «Национальное здравоохранение 2024» проходит в Москве с 28 по 29 октября и посвящен 150-летию со дня рождения Николая Семашко, известного советского организатора здравоохранения. Модель здравоохранения, разработанная Семашко, продолжает быть актуальной и используется во многих странах мира.

    Также Песков сообщил, что во второй половине дня у президента запланирована непубличная рабочая встреча.

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    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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