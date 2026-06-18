В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.2 комментария
Глава Минобороны Канады: Конфликт на Украине должен закончиться
Глава Минобороны Канады МакГинти: Конфликт на Украине должен закончиться
Настало время переходить к обсуждению путей завершения боевых действий на украинской территории, заявил канадский министр обороны Дэвид МакГинти.
«Он должен закончиться... Сейчас самое время начать говорить о прекращении этой войны», – указал министр, передает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал перед встречей руководителей минобороны стран НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Кремль указывал на приближение финала украинского кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл условием прекращения боевых действий вывод войск противника из российских регионов.