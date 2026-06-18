  • Новость часаВоенкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг, сами видите.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

    11 комментариев
    18 июня 2026, 11:12 • Новости дня

    Пекин призвал НАТО переосмыслить влияние альянса на мировую стабильность

    МИД КНР: НАТО следует отказаться от конфронтации и переосмыслить роль в мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО следует избавиться от мышления эпохи холодной войны, прекратить провоцировать конфронтацию и глубоко переосмыслить свое влияние на международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул необходимость изменения текущего курса военного блока, передает РИА «Новости».

    «НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае, прекратить провоцировать конфронтацию и перекладывать вину», – заявил китайский дипломат в ответ на недавние обвинения со стороны руководства альянса.

    Представитель внешнеполитического ведомства КНР также указал на устаревшую природу военного блока. По его словам, организации, созданной в реалиях прошлого века, требуется глубокое осознание своего реального воздействия на поддержание мира и стабильности в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года китайское внешнеполитическое ведомство призвало блок НАТО прекратить очернение Пекина.

    Осенью того же года журналисты издания Global Times потребовали отставки руководства альянса из-за провалов в сфере безопасности.

    В прошлом году Министерство обороны КНР обвинило этот военный блок в провоцировании конфликтов на планете.

    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

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    16 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных

    МИД КНР назвал клеветой заявления ЕС о помощи китайских военных России в СВО

    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявления о якобы поддержке российских сил армией Китая в зоне специальной военной операции не соответствуют действительности и являются попыткой очернить страну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Обвинения в участии китайских военных в конфликте на Украине лишены фактических оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга в Пекине.

    Дипломат ответил на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая ранее выступила с подобными обвинениями, передает ТАСС.

    «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Пекин категорически отвергает любые домыслы о военном содействии России в рамках спецоперации. Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал подобные высказывания безосновательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года власти КНР отвергли сообщения о планах отправки военного контингента на Украину.

    До этого украинский МИД вызвал посла Китая из-за слухов об участии граждан КНР в боевых действиях. В ответ Пекин выразил решительный протест против подобных необоснованных заявлений Киева.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции начали тактические маневры «Отважный кабан – 2026» на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 2026». Учения проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 километрах от границы с Калининградской областью, передает ТАСС.

    По информации объединенного командования польской армии, мероприятия продлятся с 16 по 26 июня. В них принимают участие 10 тыс. солдат, основу которых составляют бойцы 16-й механизированной дивизии ВС Польши.

    Ключевой сценарий тренировок включает «оборону Сувалкского перешейка». Планируется задействовать порядка 600 единиц боевой техники, среди которых южнокорейские танки K2 и польские боевые машины пехоты Borsuk.

    Ранее Польша объявила о проведении международных маневров «Отважный кабан – 2026» в районе Сувалкского коридора.

    Несколькими днями ранее бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные тренировки на литовском полигоне вблизи рубежей Белоруссии.

    В прошлом месяце литовские и польские военные впервые отработали применение ударных беспилотников на этой территории.

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    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    17 июня 2026, 00:32 • Новости дня
    Постпред Ульянов сыронизировал над угрозами немецкого генерала Калининграду

    Постпред Ульянов высмеял угрозы немецкого генерала Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сыронизировал над громкими заявлениями командующего немецкой авиацией о возможных атаках НАТО на Калининград и другие города.

    «Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», – написал он в соцсети Х.

    Так постпред Ульянов иронично прокомментировал планы ВВС Германии наносить удары по России.

    Поводом для комментариев российских дипломатов стал пост норвежского политолога Гленна Дизена, который заявил, что подобные угрозы со стороны ФРГ ведут к началу третьей мировой войны.

    Ранее Нойманн в интервью британской The Telegraph заявил о готовности НАТО наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря. Репост этого интервью Ульянов приложил к своему посту.

    В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Берлин нарывается на жесткий ответ. По его словам, такие действия втягивают западный блок в ядерный апокалипсис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал силы НАТО нанести удары по Калининграду. Захарова назвала неонацистом угрожавшего ударить по России командующего Люфтваффе.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, при которой глава люфтваффе угрожает России небоеспособными ВВС.


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    15 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    При вступлении Белоруссии в конфликт на Украине боевые действия могут выйти на новый уровень, при котором начнется война с НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.

    «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет наносить удары по ее территории, поскольку Белоруссия, как выразился президент, для украинских военных «как на ладони».

    Глава государства предупредил, что под угрозой окажутся ключевые объекты жизнеобеспечения, включая производственные и логистические мощности. Он заявил, что, по данным Киева, украинская сторона уже наметила около 500 целей на территории Белоруссии.

    При этом Лукашенко подчеркнул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Белоруссии, и добавил, что тема угрозы раздувается по политическим причинам. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил о своих предложениях Киеву о мире в начале конфликта и призыве украинскому руководству прекратить провокации.

    Лукашенко на фоне наращивания военной активности у белорусских границ объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского спровоцировать открытое вступление НАТО в конфликт через создание видимости агрессии со стороны Белоруссии.

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    17 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Китай подтвердил позицию «четырех необходимостей» по конфликту на Украине

    Китай подтвердил позицию четырех необходимостей по конфликту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Китай в вопросе урегулирования украинского кризиса исходит из принципа изложенных ранее «четырех необходимостей», говорится в тексте Белой книги Госсовета КНР, посвященной вопросам глобального управления.

    Власти КНР продолжают опираться на ранее озвученные инициативы при оценке ситуации на Украине. В среду пресс-канцелярия Госсовета страны представила документ о формировании справедливой системы глобального управления, передает РИА «Новости».

    «По вопросу украинского кризиса Китай исходит из принципа «четырех необходимостей» в качестве основного ориентира», – говорится в тексте Белой книги.

    В документе подчеркивается совместная работа с Бразилией и государствами Глобального Юга. Стороны инициировали создание платформы «Друзья мира» для объединения усилий международного сообщества. Главная цель формата заключается в создании условий для прекращения боевых действий и запуска переговорного процесса.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре базовых принципа официальной позиции Пекина. Они подразумевают уважение суверенитета всех стран, соблюдение Устава ООН, внимание к обоснованным требованиям безопасности и поддержку любых шагов к мирному разрешению ситуации.

    Ранее группа «Друзей мира» выразила озабоченность эскалацией украинского конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил последовательный подход китайской стороны.

    Председатель КНР Си Цзиньпин исключил причастность своей страны к созданию этого кризиса.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    15 июня 2026, 16:16 • Новости дня
    Российского капитана судна Fitburg обвинили в повреждении подводного кабеля

    Двум членам экипажа грузового корабля грозит до десяти лет лишения свободы из-за инцидента с подводным кабелем в Финском заливе, произошедшего в декабре прошлого года.

    Правоохранительные органы Финляндии завершили расследование дела о предполагаемой порче инфраструктуры на дне Балтийского моря, передает РИА «Новости». В результате инцидента подозрения пали на четырех человек, однако к ответственности решили привлечь только двоих.

    «Двум членам экипажа судна Fitburg предъявлены обвинения в повреждении кабеля в Финском заливе... Обвинения предъявлены российскому капитану и азербайджанскому боцману», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного кабеля. Финские пограничники обнаружили судно неподалеку от места происшествия с опущенной в море якорной цепью.

    Позже криминальная полиция Финляндии изъяла сухогруз для проведения технической экспертизы.

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    16 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Посольство России: Дата суда над россиянами с судна Fitburg не назначена

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Финляндии пока не определил срок начала судебного процесса в отношении российского капитана судна Fitburg, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Дата начала судебного процесса в отношении капитана российского судна Fitburg в Финляндии пока не определена. В российском посольстве в Хельсинки подтвердили, что внимательно следят за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    «Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определен», – сообщили в дипломатическом представительстве. Консульские сотрудники продолжают оказывать всестороннюю поддержку задержанным россиянам.

    В посольстве добавили, что дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав моряков, в том числе обеспечение их услугами адвокатов и переводчиков. Также решаются возникающие бытовые вопросы. В настоящее время члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.

    В январе финская полиция изъяла судно Fitburg для проведения технической экспертизы.

    Позже окружной суд Хельсинки отказал одному из российских моряков в снятии запрета на выезд из страны.

    Накануне правоохранительные органы Финляндии предъявили российскому капитану обвинения в повреждении подводного кабеля.

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    15 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Ушаков рассказал об откликах на поздравление Путина председателю КНР

    Ушаков отметил положительные отклики на поздравление Путина председателю КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание на позитивные отклики после поздравления Владимира Путина в адрес председателя КНР Си Цзиньпина.

    По словам Ушакова, лидеры двух стран глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, между ними сложились по-настоящему товарищеские отношения, передает РИА «Новости».

    «В связи с отмечаемым сегодня председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином днем рождения, ему лично направлено теплое дружеское поздравление от президента России Владимира Владимировича Путина», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    Сотрудничество государств крепнет в первую очередь благодаря личным усилиям Путина и Си Цзиньпина. Оба политика твердо привержены развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.

    Месяцем ранее Путин назвал китайского коллегу дорогим другом.

    Главы России и Китая приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

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    15 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    МИД КНР назвал единственный путь решения украинского кризиса

    Китай назвал диалог единственным путем урегулирования кризиса на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломатические переговоры остаются единственным действенным способом разрешения конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попадание ракеты в Киево-Печерскую лавру.

    Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь прокомментировал попадание ракеты в комплекс зданий монастыря, передает РИА «Новости».

    «Позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и ясной, диалог и переговоры являются единственным реальным путем урегулирования кризиса», – отметил дипломат.

    Министерство обороны России сообщило о повреждении зданий Киево-Печерской лавры американской ракетой Patriot.

    Несколькими днями ранее украинские чиновники начали силовой захват помещений канонической православной церкви в этом монастыре.

    В феврале текущего года председатель КНР Си Цзиньпин назвал мирные переговоры основным инструментом для урегулирования конфликта.

    Фото и видео удара по Лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    15 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Нарышкин: Первое в истории участие Сербии в учениях НАТО радости не вызывает

    Нарышкин раскритиковал первое участие Сербии в учениях НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что не испытывает радости от первого совместного полевого учения Сербии и НАТО, прошедшего в мае.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что участие Сербии в учениях НАТО не является позитивным событием, передает ТАСС.

    «Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает», – сказал Нарышкин, комментируя первое в истории участие сербской армии в маневрах Североатлантического альянса.

    В мае Сербия впервые начала совместные тактические учения с силами НАТО на базах Юг и Боровац с участием около 600 военнослужащих из нескольких стран.

    Как отмечали в штаб-квартире НАТО, военные из стран альянса и личный состав вооруженных сил Сербии отрабатывали серию условных сценариев. В блоке подчеркивали, что эти эпизоды были «направлены на укрепление военной координации и развитие сотрудничества».

    Первые совместные учения Сербии и НАТО вызвали скандал на фоне неприязни населения к альянсу из-за бомбардировок 1999 года и неприятия идеи вступления в блок.

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    16 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Туск заявил о подготовке Польши к размещению базы США

    Туск: Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Польши заранее формируют логистические и жилищные условия для солдат из Соединенных Штатов, чтобы исключить конкуренцию других стран за этот контингент, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    Правительство республики начало подготовку к приему постоянной американской военной базы, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на польской территории по принципу ротации находятся около 10 тыс. солдат Соединенных Штатов.

    «Мы не можем ожидать реализации обещаний, оглашенных президентом Трампом об американских солдатах, а должны к этому подготовиться, чтобы американские солдаты имели где разместиться. Лучшей гарантией является создание постоянной базы», – заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании кабмина.

    Во вторник министры рассмотрят специальный проект постановления, подготовленный главой Минобороны Владиславом Косиняком-Камышем. Документ предполагает организацию финансовой и жилищной инфраструктуры для вооруженных сил США. Политик подчеркнул, что заблаговременная подготовка лишит другие страны возможности перехватить инициативу по размещению войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш официально предложил Вашингтону создать постоянную базу американских войск в Польше

    В конце мая канцелярия польского президента оценила вероятность появления такого объекта как очень высокую.

    В тот же день президент США объявил о решении направить в республику 5 тыс. дополнительных военнослужащих.

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