В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.2 комментария
Пекин призвал НАТО переосмыслить влияние альянса на мировую стабильность
МИД КНР: НАТО следует отказаться от конфронтации и переосмыслить роль в мире
НАТО следует избавиться от мышления эпохи холодной войны, прекратить провоцировать конфронтацию и глубоко переосмыслить свое влияние на международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Линь Цзянь подчеркнул необходимость изменения текущего курса военного блока, передает РИА «Новости».
«НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае, прекратить провоцировать конфронтацию и перекладывать вину», – заявил китайский дипломат в ответ на недавние обвинения со стороны руководства альянса.
Представитель внешнеполитического ведомства КНР также указал на устаревшую природу военного блока. По его словам, организации, созданной в реалиях прошлого века, требуется глубокое осознание своего реального воздействия на поддержание мира и стабильности в современных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года китайское внешнеполитическое ведомство призвало блок НАТО прекратить очернение Пекина.
Осенью того же года журналисты издания Global Times потребовали отставки руководства альянса из-за провалов в сфере безопасности.
В прошлом году Министерство обороны КНР обвинило этот военный блок в провоцировании конфликтов на планете.