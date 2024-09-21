Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.10 комментариев
В Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире
Китайское издание Global Times предложило НАТО прекратить существование
Китайское издание Global Times призвало НАТО и его генсека Йенса Столтенберга уйти в отставку, отметив, что за 75 лет существования альянсу не удалось сделать мир и Европу более безопасными, а его расширение стало источником множества проблем в области безопасности.
Редакция Global Times выступила с резкой критикой адресованной НАТО. В заявлении говорится, что за 75 лет существования альянс не смог сделать мир более безопасным. По мнению китайских журналистов, НАТО, наоборот, стало главной причиной возникновения многих дилемм в области безопасности, передает «Sputnik.ru».
В статье Global Times подчеркивается, что «длительный мир» достигался в местах с меньшим вмешательством НАТО. Отмечается, что альянс провоцирует конфронтацию и поддерживает менталитет холодной войны, что указывает на его ненужность в современном мире.
Китайские журналисты также отметили предстоящее изменение в руководстве НАТО. 1 октября Йенс Столтенберг покинет пост генерального секретаря НАТО, передав полномочия бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. В связи с этим авторы призвали НАТО уйти в отставку вместе с уходящим генсеком.
Напомним, Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию перед отставкой. Он высказался по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю.