В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.7 комментариев
Порошенко отметил исчезновение слова «победа» из риторики Киева
Экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.
По словам Порошенко, Киев больше не употребляет слово «победа» после представления президентом Владимиром Зеленским «плана победы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что на протяжении последних трех недель вместо обсуждения победы украинские власти говорят о заморозке конфликта и поиске формулы мира. Порошенко выразил мнение, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, «обречены на поражение».
Ранее издание Financial Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский разработал «план победы», ориентированный на приход Дональда Трампа к власти, с целью продолжения сотрудничества между Украиной и США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что новый «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского является очередной иллюзией для сохранения его власти.