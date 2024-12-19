Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.15 комментариев
Представителей стран антигитлеровской коалиции собрались пригласить в РоссиюДипломатия Победы
Захарова сообщила о намерении России пригласить представителей стран антигитлеровской коалиции на празднование 9 мая
Россия планирует пригласить на празднование 80-летия Победы в Москве представителей стран антигитлеровской коалиции, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующие слова президента России Владимира Путина.
Захарова отметила, что ежегодно на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, включая ветеранов и видных политических и общественных деятелей. «Так же будет и в год 80-летия Победы», – сказала она.
Что касается протокольных аспектов, включая список конкретных приглашенных лиц, Захарова заявила, что эти вопросы будут прорабатываться МИД России в координации с администрацией президента. Подробности о подготовке к мероприятию будут сообщаться по мере их появления, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что страна будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение Путина посетить Москву для участия в праздновании.
В рамках подготовки к 80-й годовщине по всему миру открываются центры Международного волонтерского корпуса.