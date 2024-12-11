Стало известно о создании Центров подготовки волонтеров к 80-летию Победы

Волонтерские центры 80-летия Победы открылись в России и за рубежом для подготовки 500 тыс. добровольцев

В рамках Международного форума «Волонтеров Победы» была начата регистрация в Международный волонтерский корпус. Оператором формирования волонтерского корпуса стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»

С открытием центров в разных регионах России и за рубежом начинают подготовку к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Центры, открытые в Луганской народной республике и других регионах, служат площадками для обучения добровольцев по Единому стандарту. Образовательные мероприятия будут включать интеллектуальные игры и «Диалоги на равных» с ветеранами войны. В Луганской народной республике уже насчитывается более 70 активистов, сообщила региональный руководитель Алина Захарова.

В Пензенской области, Удмуртской Республике и других регионах открытие центров сопровождалось выступлением почетных гостей, среди которых ветераны и участники специальных военных операций.

В Петербурге состоялось открытие центра подготовки, где добровольцы будут обучаться и адаптироваться для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Александр Медков, участник Великой Отечественной войны, стал почетным гостем на открытии центра в Волгоградской области. В Республике Мордовия и Тыве также прошли церемонии открытия.



Центры открываются и за рубежом. В Индии, Узбекистане и Аргентине старт торжественным открытиям дали при поддержке местных и российских дипломатических представительств.