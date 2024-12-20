Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии

Сийярто указал на «безобразную кампанию» Зеленского против Венгрии на международной арене после предложения о перемирии

Tекст: Антон Антонов

«Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на М1.

По его словам, Зеленский активно провоцирует Венгрию на международной арене. Сийярто подчеркнул, что на такую провокацию нельзя поддаваться, и отметил, что ответственность за принятие предложения о рождественском прекращении огня теперь лежит на лидерах России и Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что много говорят «о европейских ценностях», но самой большой ценностью «является жизнь». «Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», – заявил Орбан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил хамское поведение Зеленского в отношении Орбана. По его мнению, то, что Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес мировых лидеров, может быть связано со стрессом.