Песков объяснил грубые высказывания Зеленского эмоциональной перегрузкой

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что резкие и недипломатичные слова Зеленского в адрес мировых лидеров могут быть вызваны его эмоциональной перегрузкой, сообщает ТАСС.

Зеленский в грубой форме отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом. Кроме того, он продолжает использовать резкие выражения по отношению к предложению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на рождественские праздники.

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться,» – подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Зеленский «хамит Орбану», несмотря на то, что Венгрия на тот момент председательствует в ЕС. Песков заключил, что у Зеленского «нервы не выдерживают».

Ранее Песков осудил хамское поведение Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

Между тем Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции связал оскорбления в свой адрес с бессилием и уровнем культуры.