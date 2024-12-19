Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.6 комментариев
Песков объяснил хамское поведение Зеленского
Песков объяснил грубые высказывания Зеленского эмоциональной перегрузкой
Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес мировых лидеров, что может быть связано с его стрессом, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что резкие и недипломатичные слова Зеленского в адрес мировых лидеров могут быть вызваны его эмоциональной перегрузкой, сообщает ТАСС.
Зеленский в грубой форме отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом. Кроме того, он продолжает использовать резкие выражения по отношению к предложению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на рождественские праздники.
«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться,» – подчеркнул Песков.
Он также добавил, что Зеленский «хамит Орбану», несмотря на то, что Венгрия на тот момент председательствует в ЕС. Песков заключил, что у Зеленского «нервы не выдерживают».
Ранее Песков осудил хамское поведение Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.
Между тем Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции связал оскорбления в свой адрес с бессилием и уровнем культуры.