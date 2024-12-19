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На российском фондовом рынке сменился лидер
«Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации на бирже
Акции «Роснефти» на Московской бирже выросли до 505,1 руб., что увеличило капитализацию компании до 5,35 трлн руб., обогнав Сбербанк и сделав ее лидером фондового рынка России.
Акции «Роснефти» на Московской бирже достигли уровня 505,1 руб. за бумагу к 20:50 мск. Это привело к увеличению общей капитализации компании до 5,35 трлн руб., что позволило ей обогнать Сбербанк и стать лидером российского фондового рынка, передает ТАСС.
За последний месяц ценные бумаги «Роснефти» выросли примерно на 12,4%, а в четверг их стоимость увеличилась на 3,57%, достигнув 505,1 руб. за акцию. В это время обыкновенные акции Сбербанка торговались на уровне 229,53 руб., а привилегированные – на уровне 230 руб. за акцию, что обеспечивало банку капитализацию в 5,18 трлн руб.
«Роснефть» традиционно входит в пятерку лидеров по капитализации на российском фондовом рынке. В топ-5 также входят «Лукойл» с капитализацией 4,4 трлн руб., «Газпром нефть» с 2,6 трлн руб. и «Газпром» с 2,5 трлн руб. на 19 декабря.
В ноябре Forbes назвал Газпром лидером инвестиций в России. По его данным, Газпром возглавил рейтинг крупнейших российских компаний по объему инвестиций в 2023 году, вложив 2,5 трлн рублей. На втором месте после Газпрома оказалась «Роснефть» с инвестициями в 1,3 трлн рублей, а тройку лидеров замкнули РЖД, увеличившие расходы до 1,26 трлн рублей.