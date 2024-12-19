На российском фондовом рынке сменился лидер

«Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации на бирже

Tекст: Дарья Григоренко

Акции «Роснефти» на Московской бирже достигли уровня 505,1 руб. за бумагу к 20:50 мск. Это привело к увеличению общей капитализации компании до 5,35 трлн руб., что позволило ей обогнать Сбербанк и стать лидером российского фондового рынка, передает ТАСС.

За последний месяц ценные бумаги «Роснефти» выросли примерно на 12,4%, а в четверг их стоимость увеличилась на 3,57%, достигнув 505,1 руб. за акцию. В это время обыкновенные акции Сбербанка торговались на уровне 229,53 руб., а привилегированные – на уровне 230 руб. за акцию, что обеспечивало банку капитализацию в 5,18 трлн руб.

«Роснефть» традиционно входит в пятерку лидеров по капитализации на российском фондовом рынке. В топ-5 также входят «Лукойл» с капитализацией 4,4 трлн руб., «Газпром нефть» с 2,6 трлн руб. и «Газпром» с 2,5 трлн руб. на 19 декабря.

В ноябре Forbes назвал Газпром лидером инвестиций в России. По его данным, Газпром возглавил рейтинг крупнейших российских компаний по объему инвестиций в 2023 году, вложив 2,5 трлн рублей. На втором месте после Газпрома оказалась «Роснефть» с инвестициями в 1,3 трлн рублей, а тройку лидеров замкнули РЖД, увеличившие расходы до 1,26 трлн рублей.