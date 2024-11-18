Forbes назвал Газпром лидером инвестиций в России

Forbes: Газпром инвестировал 2,5 трлн рублей, возглавив рейтинг крупнейших инвесторов России

Tекст: Вера Басилая

На втором месте после Газпрома оказалась «Роснефть» с инвестициями в 1,3 трлн рублей, а тройку лидеров замкнули РЖД, увеличившие расходы до 1,26 трлн рублей, передает ТАСС.

В десятку крупнейших инвесторов также вошли: «Атомэнергопром» с 753,5 млрд рублей, «Россети» с 468,9 млрд рублей, «Транснефть» с 271,8 млрд рублей, «Сургутнефтегаз» с 265 млрд рублей, «Норильский никель» с 264,2 млрд рублей, «Татнефть» с 263,3 млрд рублей и ГУП «Московский метрополитен» с 239,1 млрд рублей.

Согласно отчету, суммарные инвестиции 70 компаний, вошедших в рейтинг, увеличились в 2023 году на 25%, достигнув 12,06 трлн рублей. Компании ранжировались по объему инвестиций, включающих приобретение основных средств, нематериальных активов, выкуп долей участия, и вложения в новые бизнесы. Forbes использовал данные из финансовых отчетов компаний, а также ФНС и Росстата.

Ранее акции Газпрома начали расти на Московской бирже после поручения президента России Владимира Путина разработать план развития компании, что привело к увеличению их стоимости на 1,76%.