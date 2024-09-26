И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.5 комментариев
Акции Газпрома на Мосбирже выросли после поручения Путина
Акции Газпрома на Московской бирже поднялись на 1,76% после поручения Путина
Стоимость акций Газпрома на Московской бирже начала расти после поручения президента России Владимира Путина разработать план развития компании, что привело к увеличению их стоимости на 1,76%.
Акции Газпрома на Московской бирже показали положительную динамику, пишет ТАСС. Стоимость ценных бумаг компании поднялась более чем на 1,7% после того, как президент дал поручение Газпрому и правительству страны разработать десятилетний план развития газового холдинга.
В рамках этого плана предполагается перераспределение маршрутов поставок, разработка планов газификации российских регионов и увеличение переработки газа внутри страны.
По данным на 14.18 мск, акции Газпрома снижались на 0,14%, достигнув отметки в 135,25 рубля. Однако уже к 14.26 мск, после объявления поручения Путина, акции перешли к росту и достигли уровня 137,82 рубля, что составляет рост на 1,76%.
Напомним, Путин поручил подготовить десятилетний план развития Газпрома.