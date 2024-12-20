Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.15 комментариев
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью
Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов прибыл в Россию в 2024 году, сообщили в правоохранительных органах. Курбанов подозревается в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов,
«Предварительно установлено, что Курбанов прибыл в РФ осенью этого года», – приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.
Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.
Курбанова задержали в среду. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»