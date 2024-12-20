Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью

Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий

Tекст: Александра Юдина

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, однако основой диалога должны стать стамбульские договоренности и текущие реалии, передает ТАСС.

Путин заявил, что вся украинская власть не имеет легитимности, так как многие органы формируются президентом, который утратил свою легитимность.

«Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти – это представительный орган власти – совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», – сказал он.

Президент также подчеркнул, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине «все сказано», поэтому нет смысла повторяться.

«Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются сегодня», – резюмировал российский лидер.



