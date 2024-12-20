ЕС потратил на Украину 130 млрд евро

Фон дер Ляйен оценила помощь Евросоюза Украине в 130 млрд евро

Tекст: Антон Антонов

«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

Она отметила, что «с военной точки зрения» Евросоюз поставил Украине около 47% всего оружия, в то время как США предоставили 40%. Она сделала это заявление на пресс-конференции, комментируя вопрос о том, почему украинский лидер Владимир Зеленский настоятельно требует гарантий безопасности именно от американских партнеров, называя все европейские гарантии вместе взятые недостаточными. Ее спросили, не говорит ли это о стратегической слабости Евросоюза.

Также она ушла от прямого ответа на вопрос о том, почему лидеры стран ЕС не смогли убедить Зеленского в способности без помощи США поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Глава Евросовета Антониу Кошта сказал, что Зеленский призвал ЕС «не спекулировать на сценариях», а сосредоточиться на усилении Украины. «И мы будем рядом с Украиной при любых сценариях», – подчеркнул Кошта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас в должности верховного представителя по внешней политике и безопасности.

В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев.