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ЕС потратил на Украину 130 млрд евро
Фон дер Ляйен оценила помощь Евросоюза Украине в 130 млрд евро
Евросоюз уже вложил 130 млрд евро в поддержку Украины и планирует выделить в 2025 году еще 30,6 млрд евро только бюджетной финансовой помощи, не считая поставок оружия, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.
«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Она отметила, что «с военной точки зрения» Евросоюз поставил Украине около 47% всего оружия, в то время как США предоставили 40%. Она сделала это заявление на пресс-конференции, комментируя вопрос о том, почему украинский лидер Владимир Зеленский настоятельно требует гарантий безопасности именно от американских партнеров, называя все европейские гарантии вместе взятые недостаточными. Ее спросили, не говорит ли это о стратегической слабости Евросоюза.
Также она ушла от прямого ответа на вопрос о том, почему лидеры стран ЕС не смогли убедить Зеленского в способности без помощи США поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Глава Евросовета Антониу Кошта сказал, что Зеленский призвал ЕС «не спекулировать на сценариях», а сосредоточиться на усилении Украины. «И мы будем рядом с Украиной при любых сценариях», – подчеркнул Кошта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас в должности верховного представителя по внешней политике и безопасности.
В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев.