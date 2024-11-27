Европарламент утвердил состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен

Стало известно о поддержке Европарламентом нового состава Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен

Tекст: Елизавета Шишкова

ЕП в Страсбурге утвердил новый состав Европейской комиссии, который возглавит Урсула фон дер Ляйен. За нее и команду проголосовали 370 из 688 депутатов, против высказались 282, а 36 воздержались. Теперь, после получения формального одобрения от Совета Евросоюза, комиссия приступит к работе 1 декабря, передает РИА «Новости».

Кая Каллас, назначенная верховным представителем по внешней политике и безопасности, заявила о своих приоритетах в поддержке Украины и противостоянии России и Китаю. В российском постпредстве при ЕС считают, что Каллас продолжит политику ее предшественника Жозепа Борреля, усиливая радикальные подходы Брюсселя.

Наряду с Каллас, в состав новой Еврокомиссии войдут такие фигуры, как Стефан Сежурне, который станет вице-председателем по процветанию и промышленной стратегии, и Тереза Рибера Родригес, ответственная за экологический переход. Ранее действующие члены Еврокомиссии, такие как Марош Шефчович и Валдис Домбровскис, сохранят свои посты, но с новыми функциями. А бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб станет еврокомиссаром по кризисному управлению.

Ранее сообщалось, что после ухода еврокомиссара Тьерри Бретона, известного критика Урсулы фон дер Ляйен, позиции главы Еврокомиссии укрепились, что позволит ей повысить влияние на мировой арене.

Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава. Она также заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.