Фон дер Ляйен укрепила позиции в ЕС после отставки Бретона

Politico: Позиции фон дер Ляйен окрепли в ЕС после ухода критика Бретона

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным газеты Politico, уход Бретона в отставку, по мнению политиков из Европарламента, избавляет фон дер Ляйен от потенциальных проблем в ближайшие пять лет.

Фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии с 2019 года, известна своей склонностью к централизованной власти. Уход Бретона, который был одним из возможных кандидатов на пост комиссара по обороне, позволяет ей укрепить свои позиции как влиятельного игрока на мировой арене.

Бретон, также известный конфликтами с Илоном Маском и критикой в адрес фон дер Ляйен за ее действия в ответ на пандемию коронавируса, ранее усомнился в целесообразности ее переизбрания на второй срок. Он отмечал, что ее кандидатура была утверждена меньшинством голосов в ее собственной партии.

Вместе с тем Politico отмечает, что фон дер Ляйен после отставки Бретона намерена повысить роль Франции в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с ней о расширении французского портфеля для нового комиссара Стефана Сежурне. Ожидается, что он займет должность исполнительного вице-президента и получит несколько других комиссарских портфелей, что даст Франции ведущую роль в политике ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тьерри Бретон объявил о немедленной отставке после того, как Урсула фон дер Ляйен предложила Франции отозвать его кандидатуру. Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. В продолжение своей политики она обратилась к ряду стран ЕС с просьбой сменить мужских кандидатов на еврокомиссаров на женщин для достижения гендерного баланса.