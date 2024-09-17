Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.0 комментариев
Фон дер Ляйен укрепила позиции в ЕС после отставки Бретона
Politico: Позиции фон дер Ляйен окрепли в ЕС после ухода критика Бретона
После ухода еврокомиссара Тьерри Бретона, известного критика Урсулы фон дер Ляйен, позиции главы Еврокомиссии укрепились, что позволит ей повысить влияние на мировой арене, пишет Politico со ссылкой на чиновников ЕС.
По данным газеты Politico, уход Бретона в отставку, по мнению политиков из Европарламента, избавляет фон дер Ляйен от потенциальных проблем в ближайшие пять лет.
Фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии с 2019 года, известна своей склонностью к централизованной власти. Уход Бретона, который был одним из возможных кандидатов на пост комиссара по обороне, позволяет ей укрепить свои позиции как влиятельного игрока на мировой арене.
Бретон, также известный конфликтами с Илоном Маском и критикой в адрес фон дер Ляйен за ее действия в ответ на пандемию коронавируса, ранее усомнился в целесообразности ее переизбрания на второй срок. Он отмечал, что ее кандидатура была утверждена меньшинством голосов в ее собственной партии.
Вместе с тем Politico отмечает, что фон дер Ляйен после отставки Бретона намерена повысить роль Франции в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с ней о расширении французского портфеля для нового комиссара Стефана Сежурне. Ожидается, что он займет должность исполнительного вице-президента и получит несколько других комиссарских портфелей, что даст Франции ведущую роль в политике ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тьерри Бретон объявил о немедленной отставке после того, как Урсула фон дер Ляйен предложила Франции отозвать его кандидатуру. Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. В продолжение своей политики она обратилась к ряду стран ЕС с просьбой сменить мужских кандидатов на еврокомиссаров на женщин для достижения гендерного баланса.