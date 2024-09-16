Еврокомиссар от Франции ушел в отставку из-за конфликта с фон дер Ляйен

Еврокомиссар от Франции Тьерри Бретон покинул Еврокомиссию из-за решения Урсулы фон дер Ляйен

Тьерри Бретон, занимавший пост еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС, объявил о своей отставке после конфликта с Урсулой фон дер Ляйен. Как пишет РИА «Новости», причиной ухода стало решение фон дер Ляйен не назначать его в новый состав Еврокомиссии. Бретон объяснил свой шаг тем, что не может продолжать работу в условиях, которые считает сомнительным управлением. В своем письме он подчеркнул, что решение было принято по личным причинам, которые глава ЕК не обсуждала с ним напрямую.

Бретон опубликовал в соцсети X копию (бывший Twitter, заблокирован в России) письма, направленного фон дер Ляйен, в котором выразил недовольство последствиями ее действий, подчеркивая, что Франции был предложен более влиятельный портфель в будущем составе комиссии. Также он символично выложил изображение чистого белого холста, намекая на его «пустую» политическую роль в будущем составе Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен, переизбранная на второй срок, сейчас занимается формированием нового состава Еврокомиссии, стремясь к гендерному равенству. Однако процесс идет медленно из-за проблем с утверждением кандидатов от некоторых стран, таких как Словения. Бретон ранее выступал против переизбрания фон дер Ляйен и критиковал способность Европейской народной партии управлять Европой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к руководству ряда стран ЕС с просьбой сменить мужских кандидатов на посты еврокомиссаров на женщин. Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен призывала страны ЕС выдвигать на посты еврокомиссаров женщин, чтобы добиться гендерного баланса. Тем не менее, несмотря на ее усилия, многие политики готовы дать ей отпор, как отметил германский политолог Александр Рар.