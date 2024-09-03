Рар: Фон дер Ляйен хочет стать «жрицей» либеральных ценностей

Политолог Рар: Не все страны ЕС готовы идти на поводу у феминистской политики фон дер Ляйен

Tекст: Евгений Поздняков

«Урсула фон дер Ляйен давно захватила всю возможную власть в Еврокомиссии (ЕК). Однако она также нуждается в поддержке со стороны Европарламента (ЕП), либеральных СМИ и глав ведущих государств ЕС. Обращение к темам феминизма и гендерного неравенства может помочь сыскать ей их расположения», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Эти вопросы целиком и полностью отвечают духу культуры wokeness (повышенное внимание к проблемам социальной несправедливости), которая уже превратилась в разряд новой европейской религии. Несмотря на то, что никто точно не может разъяснить ее сути, либеральные элиты союза зачастую следуют курсу этой идеологии», – отмечает он.

«Фон дер Ляйен, таким образом, хочет показать себя в роли «жрицы» прогрессивных ценностей. Однако далеко не все правительства Европы готовы разделить ее фундаменталистский подход к кадровой политике. Некоторые страны отказались подчиняться главе ЕК, назначив на данные посты политиков-мужчин», – добавляет собеседник.

«Рано или поздно ей придется с этим смириться. Напомню, что Олаф Шольц, после прихода к власти, также обещал создать правительство, в котором представители обоих полов станут обладателями одинакового количества портфелей. Но как только Кристина Ламбрехт несколько раз опозорилась на посту министра обороны, ее срочно заменили на «настоящего» мужчину Бориса Писториуса», – заключил Рар.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала от стран ЕС выдвигать на посты еврокомиссаров женщин или заменить на них уже предложенные мужские кандидатуры. По данным Politico, ее нападкам подверглись как минимум пять стран, в числе которых Мальта и Словения. Однако государства намеренно игнорируют подобные призывы, «бросая вызов ее власти».

Так, по словам европейского дипломата, премьер-министр Мальты Роберт Абела отказался заменять уже выбранного кандидата Гленна Микаллефа, поскольку данное решение может «подорвать его авторитет». Подчеркивается, что Урсула фон дер Ляйен пытается «предотвратить унижение от составления команды, где преобладают мужчины».

Сложившаяся ситуация может принести ей немалый репутационный ущерб, поскольку соблюдение гендерного равенства в ЕК стало одной из целей, заявленных ею несколько месяцев назад. При этом один из высокопоставленных чиновников ЕС уверен, что в итоге она пострадает от «сочетания неповиновения со стороны стран-членов и отсутствия протеста в политических кругах Брюсселя».

При этом требования фон дер Ляйен заведомо неосуществимо. Подчеркивается, что «просьба» главы ЕК нарушает коалиционные соглашения внутри отдельных стран организации, а также создает атмосферу «унижения» для потенциально замененного кандидата. «Подобные решения должны приниматься исходя из национальной политики, а не брюссельской», – цитирует газета европейского дипломата.

Напомним, «переформатирование» ЕК стало возможным после проведения в июне выборов в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного голосования.