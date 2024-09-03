Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Фон дер Ляйен потребовала выдвигать женщин в еврокомиссары
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к руководству ряда стран ЕС с убедительной просьбой сменить мужских кандидатов на посты еврокомиссаров на женщин. Этого еврочиновница добивается, чтобы добиться обещанного ею ранее гендерного баланса в руководстве сообщества.
Председателя ЕК приводит в негодование и стыд доминирование мужского пола в комиссии, проинформировало европейское издание Politico со ссылкой на источники в дипкорпусе ЕС.
Давление оказывается не менее чем на пять небольших стран, в том числе, на Словению и Мальту, которые уже выдвинули своими кандидатами мужчин.
Фон дер Ляйен просит мальтийские власти отказаться от нынешнего кандидата Гленна Микаллефа и вместо этого высказаться за продление мандата «женского» еврокомиссара от страны Элены Далли. Вместе с тем, кандидатура Микаллефа одобрена премьер-министром Мальты Робертом Абелой, и тот не намерен отказываться от своего выбора.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД ранее, в июле Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа. Об этом глава Еврокомиссии заявила на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге.