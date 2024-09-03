Фон дер Ляйен потребовала выдвигать женщин в еврокомиссары

Tекст: Константин Сергеев

Председателя ЕК приводит в негодование и стыд доминирование мужского пола в комиссии, проинформировало европейское издание Politico со ссылкой на источники в дипкорпусе ЕС.

Давление оказывается не менее чем на пять небольших стран, в том числе, на Словению и Мальту, которые уже выдвинули своими кандидатами мужчин.

Фон дер Ляйен просит мальтийские власти отказаться от нынешнего кандидата Гленна Микаллефа и вместо этого высказаться за продление мандата «женского» еврокомиссара от страны Элены Далли. Вместе с тем, кандидатура Микаллефа одобрена премьер-министром Мальты Робертом Абелой, и тот не намерен отказываться от своего выбора.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД ранее, в июле Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа. Об этом глава Еврокомиссии заявила на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге.