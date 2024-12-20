МВФ заявил о быстром росте зарплат россиян в 2024 году

МВФ подтвердил быстрый рост зарплат россиян и высокий уровень потребления

Tекст: Антон Антонов

Комментируя ситуацию с ключевой ставкой в России, Козак заявила, что основным фактором роста экономики стал высокий уровень частного потребления, который поддерживался жесткими условиями на рынке труда и быстро растущими зарплатами.

Козак подчеркнула, что активный рост кредитования и высокие корпоративные инвестиции также способствовали экономическому подъему, передает ТАСС.

«Определенную роль в стимулировании роста сыграли бюджетные расходы, в то время как расходы на оборону и безопасность в бюджете сильно выросли. Общий рост расходов был более скромным», – заявила она.

По мнению представителя фонда, налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика играют ключевую роль в управлении экономической ситуацией. Козак заявила, что «российская экономика была перегрета на протяжении почти всего 2024 года».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в декабре, отмечая влияние валютного курса и высоких цен на инфляцию. В рамках программа «Итоги года» президент России Владимир Путин указал, что зарплаты в стране поднялись на 9% в реальном выражении, то есть уже с учетом инфляции.