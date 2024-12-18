Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Российские войска частично окружили украинские подразделения у Лозовой
Российские войска сформировали частичный огневой мешок для ВСУ у Лозовой
Российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, частично сформировав огневой мешок, что создает угрозу окружения для украинской группировки, расположенной в этом районе.
Российские военные за последние сутки смогли улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области, частично окружив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По словам Марочко, продвижение российских войск на севере и юге от Лозовой создает угрозу окружения украинской группировки, находящейся там, и огневой мешок уже частично сформирован.
Эксперт также отметил, что огневой контроль над территорией противника увеличивается с каждым днем. В случае, если командование ВСУ не предпримет своевременные меры для реагирования на складывающуюся ситуацию, около батальона украинских солдат могут оказаться прижатыми к реке Лозовой и потеряют возможности для отступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Российские силы заняли позицию ВСУ в южной части Волчанска Харьковской области. ВСУ потеряли до 490 бойцов за сутки на Харьковском направлении.