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Минобороны: ВСУ потеряли до 490 бойцов за сутки на Харьковском направлении
Подразделения ВСУ понесли значительные потери в результате ударов группировки «Запад» на Харьковском направлении, где были отражены контратаки штурмовых групп, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ потеряли до 490 военнослужащих в результате действий группировки «Запад» за прошедшие сутки. В районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области были успешно отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда Украины, отразили две контратаки и уничтожили три гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» также достигли успехов, заняв более выгодные позиции и нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровка, Загрызово, Купянск, Новоегоровка и Торское. Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ, что привело к потерям до 325 военнослужащих, двух автомобилей, а также уничтожению гаубиц и артиллерийских установок.
Тем временем, подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение на Донбассе, нанеся поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное.
Общее количество потерь Украины составило до 325 военнослужащих и уничтоженные артиллерийские системы.