Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ потеряли до 490 военнослужащих в результате действий группировки «Запад» за прошедшие сутки. В районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области были успешно отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда Украины, отразили две контратаки и уничтожили три гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» также достигли успехов, заняв более выгодные позиции и нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровка, Загрызово, Купянск, Новоегоровка и Торское. Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ, что привело к потерям до 325 военнослужащих, двух автомобилей, а также уничтожению гаубиц и артиллерийских установок.

Тем временем, подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение на Донбассе, нанеся поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное.

Общее количество потерь Украины составило до 325 военнослужащих и уничтоженные артиллерийские системы.