Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Российские войска взяли под контроль позицию ВСУ в Волчанске
ВСУ потеряли контроль над позицией в южной части Волчанска в Харьковской области
Российские силы заняли позицию ВСУ в южной части Волчанска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, отметив активность штурмовиков в районах Старицы и Тихого.
Как отметил Марочко, огневая позиция ВСУ в южной части города Волчанска Харьковской области перешла под контроль российских военнослужащих, передает ТАСС.
«Поступает информация об активизации наших войск в районе Волчанска. Прежде всего, противник признает потерю одной позиции в южной части населенного пункта», - сообщил он.
Марочко подчеркнул, что, согласно перехваченным данным, противник также фиксирует активность российских военнослужащих в районах населенных пунктов Старица и Тихое в Харьковской области. Это свидетельствует о возможных дальнейших действиях российских сил на этом направлении.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ потеряли до 490 военнослужащих в результате действий группировки «Запад» за прошедшие сутки. В районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области были успешно отражены две контратаки штурмовых групп украинской армии.