Tекст: Алексей Дегтярев

В Харьковской области группировка «Север» поразила десантно-штурмовую бригаду и пограничный отряд ВСУ, украинская сторона потеряла там до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Запад» поразила в Харьковской области и ДНР шесть бригад ВСУ, включая механизированные и аэромобильные, и отразила 11 контратак. ВСУ потеряли 515 военнослужащих и множество техники, включая три американских орудия М119.

Южная группировка поразила семь бригад ВСУ в ДНР. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла 285 военнослужащих, боевые машины и два склада боеприпасов. Группировка «Центр» продолжила продвижение в ДНР, отразила 10 контратак. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли 440 военнослужащих.

Группировка «Восток» поразила бригады теробороны и нацгвардии, отразила три контратаки. Противник потерял 150 военнослужащих и боевые бронированные машины.

Группировка «Днепр» поразила позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Средства ПВО сбили 32 беспилотника и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Авиация и артиллерия поразили 141 скопление украинской армии. За время спецоперации уничтожены тысячи единиц военной техники Украины, включая 649 самолетов и 19 725 танков.

В прошлые сутки ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. В воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.