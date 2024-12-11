Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские военные поразили формирования украинской армии в Харьковской области, в ДНР и Запорожской области, ВСУ понесли значительные потери, уничтожена боевая техника и живая сила.
В Харьковской области группировка «Север» поразила десантно-штурмовую бригаду и пограничный отряд ВСУ, украинская сторона потеряла там до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Запад» поразила в Харьковской области и ДНР шесть бригад ВСУ, включая механизированные и аэромобильные, и отразила 11 контратак. ВСУ потеряли 515 военнослужащих и множество техники, включая три американских орудия М119.
Южная группировка поразила семь бригад ВСУ в ДНР. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла 285 военнослужащих, боевые машины и два склада боеприпасов. Группировка «Центр» продолжила продвижение в ДНР, отразила 10 контратак. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли 440 военнослужащих.
Группировка «Восток» поразила бригады теробороны и нацгвардии, отразила три контратаки. Противник потерял 150 военнослужащих и боевые бронированные машины.
Группировка «Днепр» поразила позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
Средства ПВО сбили 32 беспилотника и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Авиация и артиллерия поразили 141 скопление украинской армии. За время спецоперации уничтожены тысячи единиц военной техники Украины, включая 649 самолетов и 19 725 танков.
В прошлые сутки ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. В воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.