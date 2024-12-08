Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Восток» освободила Благодатное (совхоз «Октябрь»), поразила механизированную бригаду ВСУ и две бригады теробороны, отразила две контратаки украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 190 военнослужащих, САУ «Акация», Paladin и бронемашины MaxxPro. Также был уничтожен склад горючего.

Группировка «Север» поразила бригаду теробороны и пограничный отряд погранслужбы Украины в Харьковской области, в результате чего противник потерял до 40 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских установок. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Южная группировка поразила несколько украинских бригад в ДНР и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих и несколько единиц техники.

Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в ДНР, в зоне ее ответственности противник потерял свыше 500 военнослужащих и значительное количество артиллерийских орудий.

В прошлые сутки российские подразделения освободили населенный пункт Берестки в ДНР. За неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.