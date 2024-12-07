Минобороны: Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Берестки благодаря продолжению продвижения подразделений группировки войск «Центр» в глубину обороны противника.

Действия российских войск в регионе продолжаются, и освобождение населенного пункта является важным этапом в укреплении позиций российской армии в данном направлении.

Ведомство также подчеркивает, что освобожденные территории постепенно возвращаются к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровка, Загрызово, Купянск, Новоегоровка и Торское. Также стало известно, что за семь дней установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.

В начале декабря сообщалось, что ВС России за осень 2024 года освободили 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. 3 декабря ведомство также сообщало об освобождении Романовки в Донецкой народной республике и Новодаровки в Запорожской области.