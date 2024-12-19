Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности Перейти в раздел

Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности Перейти в раздел

Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности Перейти в раздел

Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности Перейти в раздел

Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности Перейти в раздел

Прямая линия с Владимиром Путиным

Украина готовит новое наступление? Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

Трамп опять унизил Зеленского Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит? Перейти в раздел