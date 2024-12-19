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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

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    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 11:55 • Видео

    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Главное
    Российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР
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    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

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    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии

    Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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