Путин: Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран

Tекст: Александра Юдина

По словам российского лидера, изначально задачей России было предотвращение создания террористического анклава в Сирии, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что за минувшие 10 лет Россия достигла поставленных целей, вложив значительные усилия в обеспечение стабильности в регионе.

Президент отметил, что в результате операции удалось сохранить территориальную целостность Сирии и восстановить контроль над значительной частью страны. Также он подчеркнул важность сотрудничества с сирийским правительством и другими международными партнерами для поддержания устойчивого мира в регионе.

Путин также выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс способствует улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, снижению напряженности и возвращению беженцев.

Кроме того, президент заявил, что у России нет наземных войск на территории Сирии. Он подчеркнул, что российское военное присутствие в Сирии ограничивается наличием военных баз.

«Наши военнослужащие действуют исключительно с территории баз и осуществляют те задачи, которые поставлены перед ними командованием», – отметил он.

Путин также добавил, что Россия продолжает поддерживать сирийское правительство в его усилиях по восстановлению страны и нормализации ситуации.

Помимо прочего, президент рассказал о событиях в сирийском Алеппо.

«В Алеппо сдались 350 боевиков, а 30 тыс. правительственных войск вместе с проиранскими подразделениями отошли без боя», – сообщил он.

Путин подчеркнул, что Россия стремится к миру и стабильности в Сирии и поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта. Эти шаги, по мнению президента, направлены на деэскалацию напряженности в регионе.

Также Путин отметил важность соблюдения всеми сторонами достигнутых договоренностей для поддержания мира и безопасности в Сирии.