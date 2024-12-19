Путин: В НАТО в четыре раза подорожали снаряды

Tекст: Ольга Иванова

«А что там [на Западе] происходит? Один снаряд [калибром] 155 мм два года назад стоил 2 тыс. евро, теперь стоит 8 [тыс. евро] – в четыре раза подорожание. Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал и сейчас настаивает вновь избранный президент США господин [Дональд] Трамп, странам НАТО не будет хватать, не будет хватать и 3%», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, с Россией фактически воюют все страны НАТО.

Он также отметил, что успехи Российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности, наличием новой техники, пишет РИА «Новости».

«Мы уже говорили об успехах наших вооруженных сил. Не в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. Мы делаем это уверенно и достаточно рационально. Продвигаются наши войска на линии боевого соприкосновения. За счет чего? В том числе, за счет наличия новой техники», – сказал глава государства в ходе прямой линии.

По словам Путина, боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса.

«Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших Вооруженных сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире, на самом высоком месте в мире. То же самое касается и нашей оборонной промышленности: мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армий и флота. Причем и на текущий момент, и на перспективу, делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках», – сказал он.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».