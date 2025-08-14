Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с проблемами на Аляске

Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с нехваткой ресурсов на Аляске

Tекст: Вера Басилая

Американская секретная служба столкнулась с рядом трудностей при подготовке к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, сотрудники службы пережили сложную неделю: когда Трамп объявил о встрече, единственный агент в регионе начал готовиться к приему сотен коллег и усилению мер безопасности.

Из-за географического положения Аляски подготовка осложняется ограниченным количеством гостиничных номеров и автомобилей для аренды в Анкоридже. Несмотря на то, что перевозка оборудования и оружия по США не вызывает ограничений, специфика региона создает дополнительные сложности.

Кроме того, нагрузка на Секретную службу увеличилась из-за одновременного проведения других важных мероприятий. Сотрудники обеспечивают поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию и участвуют в подготовке к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также продолжают охранять бывших президентов и вице-президента. Дополнительно часть сотрудников направлена в Вашингтон для реализации антикриминального плана Трампа.

Источники агентства отметили, что Секретная служба пока ожидает официального согласования полного плана по безопасности на саммите от российской стороны.

Ранее сообщалось, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В Анкоридже усилили охрану в гостиницах города и организовали круглосуточное патрулирование улиц.

Для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.