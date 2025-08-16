Трамп оценил на 10 баллов из 10 состоявшуюся встречу с Путиным

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил бы встрече с российским лидером Владимиром Путиным высокую оценку, поскольку они хорошо поладили, передает CNN.

«Поэтому я думаю, что встреча прошла на 10 баллов в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда две крупные державы ладят, особенно если они ядерные. Знаете, мы – номер один в мире, они – номер два. И это очень важно. Это крайне важно», – сказал Трамп программе Hannity на канале Fox News.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».