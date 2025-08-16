В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.6 комментариев
Трамп оценил на 10 баллов из 10 состоявшуюся встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценил бы встречу с президентом России Владимиром Путиным на 10 баллов, несмотря на то, что ранее заявлял журналистам, что если бы сегодня не было достигнуто перемирие, он был бы недоволен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил бы встрече с российским лидером Владимиром Путиным высокую оценку, поскольку они хорошо поладили, передает CNN.
«Поэтому я думаю, что встреча прошла на 10 баллов в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда две крупные державы ладят, особенно если они ядерные. Знаете, мы – номер один в мире, они – номер два. И это очень важно. Это крайне важно», – сказал Трамп программе Hannity на канале Fox News.
Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».
Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.
Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».