    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту
    Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после Аляски
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Путин перед встречей с Трампом прилетел в Магадан
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром
    Bloomberg: Санкции привели к буму в российском виноделии
    Алиев отверг версию умышленной атаки на самолет AZAL
    Вучич обвинил протестующих в попытке поджечь людей в Нови-Саде
    Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьёзных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    15 августа 2025, 11:47

    Делегатов России и США поселили в студенческом общежитии Анкориджа

    Часть российских и американских делегаций поселили в кампусе Университета Аляски

    Tекст: Мария Иванова

    Часть участников российской и американской делегаций не смогла найти свободные номера в гостиницах Анкориджа и была размещена в общежитии местного университета.

    Часть российских и американских делегаций, приехавших на саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж, были вынуждены поселиться в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиничных мест, сообщает ТАСС. Представители университета подтвердили, что члены обеих делегаций размещены на территории кампуса.

    Руководство учебного заведения заявило, что их главная задача – обеспечить безопасность всех проживающих, независимо от страны прибытия. «Наша главная задача – обеспечить безопасность всех проживающих в кампусе, будь они из США, из России или откуда-то еще. И чтобы они могли выполнить задачу, ради которой приехали, и благополучно вернуться домой», – подчеркнул представитель университета Райан Буххольд.

    Для поддержания порядка университетская охрана сотрудничает с федеральными и местными правоохранительными органами. По данным портала Alaska News Source, в Анкоридже сейчас практически невозможно забронировать номер в гостинице или арендовать автомобиль.

    Мэр города Сюзанна Лафранс объяснила, что летом спрос на туристические услуги в Аляске очень высок, и гостям приходится искать «креативные решения» для размещения.

    Саммит президентов проходит на фоне большого наплыва туристов, что осложнило логистику для официальных делегаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Ранее самолет Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске.

    Продавцы в Анкоридже не подготовили сувениры к саммиту Путина и Трампа.

    15 августа 2025, 08:55
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    14 августа 2025, 12:39
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    14 августа 2025, 21:40
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    15 августа 2025, 08:10
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске

    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, ощущает ли он мандраж перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске, выразил недоумение: «А что это такое?», передает ТАСС.

    Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, российско-американский саммит стартует 15 августа в 22.30 по московскому времени в Анкоридже. По его словам, ключевой темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг специальной военной операции на Украине, однако президенты Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудят обеспечение мира, безопасности и другие актуальные международные вопросы.

    Российскую делегацию, помимо Путина, представят Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При необходимости к встрече смогут подключиться и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Американские истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

    14 августа 2025, 14:03
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    14 августа 2025, 21:57
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    14 августа 2025, 12:41
    Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

    Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

    Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    15 августа 2025, 08:58
    Захарова пошутила о желании Зеленского попасть на переговоры на Аляске

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с юмором прокомментировала видео с замеченным на Аляске рядом с вероятной площадкой предстоящих переговоров президентов России и США лосем.

    «(Украинский лидер Влдадимир) Зеленский уже не знает, что придумать», – пошутила Захарова, разместив в своем Telegram-канале видео с забредшим на площадку переговоров российской и американской делегаций лосем.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Как заявил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

    15 августа 2025, 11:34
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова

    Политолог Мартынов: Свитер «СССР» Лаврова на Аляске – отсылка к отношениям с США в ХХ веке

    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере «СССР», чтобы напомнить про богатый опыт двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также подчеркнуть свою осведомленность во внутриамериканских трендах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере «СССР» может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде – напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске», – продолжил собеседник.

    «Помимо этого, в США в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой. Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете, свитер Лаврова просто довольно стильный», – заключил аналитик.

    Ранее в Сети показали видео приезда главы МИД России Сергея Лаврова в отель в Анкоридже в преддверии российско-американского саммита. На себя обратил внимание свитер дипломата с надписью: «СССР». Глава ведомства также признался, что он не впервые на Аляске.

    В пятницу после 22.00 мск на Аляске начнутся исторические переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какие роли и задачи могут быть на саммите у каждого из членов российской делегации: помощника президента Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова, руководителя Минфина Антона Силуанова и министра обороны Андрея Белоусова, а также главы Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилла Дмитриева.

    14 августа 2025, 23:31
    США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти предложили вознаграждение в 6 млн долларов за сведения, которые позволят задержать руководителей российской криптобиржи Garantex, сообщил Госдеп.

    Госдепартамент пояснил, что 5 млн долларов предложены за сведения о гражданине России Александре Мире Серде, а еще 1 млн – за информацию о других топ-менеджерах компании, передает ТАСС.

    По версии США, площадка Garantex использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и торговли наркотиками. В документе подчеркивается, что только с апреля 2019 по март 2025 года через биржу прошло операций с криптовалютой на сумму порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржа Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года. Евросоюз также ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи. Весной 2025 года Garantex приостановила все операции из-за блокировки Tether кошельков на сумму более 2,5 млрд рублей. Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex. В марте 2025 года власти Индии задержали по запросу США администратора биржи – гражданина Литвы Алексея Бесчокова.

    14 августа 2025, 12:22
    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.

    По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.

    Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    14 августа 2025, 12:15
    Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску

    Ил-76 вылетел из Внуково на базу США на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, передает ТАСС.

    По данным агентства, на борту могут находиться представители передовой группы, которая занимается подготовкой встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Отмечается, что вылет самолета состоялся в 7.50 по московскому времени. В числе пассажиров могут быть также сотрудники российских СМИ, которые получили визы для освещения саммита.

    Согласно данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия Ил-76 на военную базу в Анкоридже составляет 6.43 по местному времени.

    МИД России ранее анонсировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите России и США на Аляске.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    15 августа 2025, 03:29
    Лавров прибыл на Аляску
    Лавров прибыл на Аляску
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, сообщают информационные агентства.

    Как указывает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24, еще один самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из Москвы, приземлился в Анкоридже около 03.05 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кремль назвал состав российской делегации на предстоящих переговорах.

    14 августа 2025, 18:28
    Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску

    Российский Ил-96 доставил подготовительную группу для саммита в Анкоридж

    Tекст: Евгения Караваева

    Ил-96, вылетевший из Москвы, совершил посадку в Анкоридже, куда прибыла группа для организации саммита между Россией и США.

    Спецборт Ил-96, следовавший из Внуково, приземлился в Анкоридже, где в ближайшее время состоится саммит между Россией и США, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar, самолет успешно достиг пункта назначения на Аляске.

    ТАСС уточнил, что на борту воздушного судна могла находиться одна из передовых групп, ответственных за организацию саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Группа должна заняться подготовкой и координацией встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    14 августа 2025, 22:19
    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с проблемами на Аляске

    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с нехваткой ресурсов на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Секретная служба США столкнулась с логистическими затруднениями и нехваткой персонала при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже, сообщает Bloomberg.

    Американская секретная служба столкнулась с рядом трудностей при подготовке к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным источников агентства, сотрудники службы пережили сложную неделю: когда Трамп объявил о встрече, единственный агент в регионе начал готовиться к приему сотен коллег и усилению мер безопасности.

    Из-за географического положения Аляски подготовка осложняется ограниченным количеством гостиничных номеров и автомобилей для аренды в Анкоридже. Несмотря на то, что перевозка оборудования и оружия по США не вызывает ограничений, специфика региона создает дополнительные сложности.

    Кроме того, нагрузка на Секретную службу увеличилась из-за одновременного проведения других важных мероприятий. Сотрудники обеспечивают поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию и участвуют в подготовке к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также продолжают охранять бывших президентов и вице-президента. Дополнительно часть сотрудников направлена в Вашингтон для реализации антикриминального плана Трампа.

    Источники агентства отметили, что Секретная служба пока ожидает официального согласования полного плана по безопасности на саммите от российской стороны.

    Ранее сообщалось, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили охрану в гостиницах города и организовали круглосуточное патрулирование улиц.

    Для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    15 августа 2025, 03:20
    Дмитриев опубликовал фото Аляски
    Дмитриев опубликовал фото Аляски
    @ Kirill A. Dmitriev/X

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета.

    Дмитриев опубликовал фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). В комментарии к снимкам он отметил, что на Аляске «солнечно и красиво».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два самолета Ил-96 совершили посадку в Анкоридже. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США Владимира Путина и Дональда Трампа. Дмитриев будет принимать участие в предстоящих переговорах между Россией и США.

