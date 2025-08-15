Делегатов России и США поселили в студенческом общежитии Анкориджа

Часть российских и американских делегаций поселили в кампусе Университета Аляски

Tекст: Мария Иванова

Часть российских и американских делегаций, приехавших на саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж, были вынуждены поселиться в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиничных мест, сообщает ТАСС. Представители университета подтвердили, что члены обеих делегаций размещены на территории кампуса.

Руководство учебного заведения заявило, что их главная задача – обеспечить безопасность всех проживающих, независимо от страны прибытия. «Наша главная задача – обеспечить безопасность всех проживающих в кампусе, будь они из США, из России или откуда-то еще. И чтобы они могли выполнить задачу, ради которой приехали, и благополучно вернуться домой», – подчеркнул представитель университета Райан Буххольд.

Для поддержания порядка университетская охрана сотрудничает с федеральными и местными правоохранительными органами. По данным портала Alaska News Source, в Анкоридже сейчас практически невозможно забронировать номер в гостинице или арендовать автомобиль.

Мэр города Сюзанна Лафранс объяснила, что летом спрос на туристические услуги в Аляске очень высок, и гостям приходится искать «креативные решения» для размещения.

Саммит президентов проходит на фоне большого наплыва туристов, что осложнило логистику для официальных делегаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

Ранее самолет Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске.

Продавцы в Анкоридже не подготовили сувениры к саммиту Путина и Трампа.