  • Новость часаВ результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    15 августа 2025, 02:33 • Новости дня

    Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже (Аляска, США), сообщают информационные агентства.

    На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, прибывшей на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп, передает ТАСС.

    За приземлением самолета в режиме онлайн наблюдали более 23 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый самолет Ил-96 ранее также совершил посадку в Анкоридже после вылета из Москвы. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США.

    14 августа 2025, 07:15 • Новости дня
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске

    WSJ: Трамп опасался срыва переговоров по Украине на Аляске при участии Зеленского

    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что участие Владимира Зеленского на саммите с Россией на Аляске 15 августа могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп опасался, что участие Владимира Зеленского могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию на саммите с Россией на Аляске, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Согласно источникам издания, изначально европейские чиновники предлагали включить в переговоры представителей Европы или Киева, включая генсека НАТО Марка Рютте и самого Зеленского.

    Однако после телефонного разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 13 августа европейцы отказались от этого требования. Американский лидер выразил опасения относительно возможного влияния присутствия Зеленского на ход переговоров. В итоге было решено, что Трамп проинформирует Зеленского и европейских лидеров о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По данным телеканала NBC News, Трамп заверил Зеленского и союзников, что на переговорах с Путиным в пятницу планируется обсуждать не «возможный раздел территорий», а режим прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку Путину накануне его ожидаемой встречи с Трампом на Аляске. Трамп отказался подтвердить участие Зеленского во встрече. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным носит предварительный характер.

    Комментарии (17)
    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться

    Хантер Байден отказался извиняться за слова об Эпштейне и Мелании Трамп

    Tекст: Евгения Караваева

    Хантер Байден резко отреагировал на угрозу Мелании Трамп судом из-за его высказываний о знакомстве с Эпштейном, заявив, что извиняться не собирается.

    Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер оскорбительно прокомментировал требование супруги нынешнего президента Америки Дональда Трампа Мелании извиниться за слова о ней, сообщает РИА «Новости».

    Поводом стала реплика Хантера о том, что Меланию и Трампа познакомил финансист Джеффри Эпштейн. Мелания Трамп потребовала извинений и пригрозила судебным иском с требованием одного миллиарда долларов компенсации.

    В интервью YouТube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan Хантер Байден заявил: «Пошло оно к черту, этого не будет». Байден подчеркнул, что опирался на сообщения СМИ и слова писателя Майкла Вулфа, якобы бравшего интервью у Эпштейна. Дональд Трамп ранее обвинял Вулфа в выдумывании историй ради продаж своих книг.

    В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Судебное разбирательство не состоялось, так как Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, а официальной версией смерти стало самоубийство. В СМИ продолжают обсуждать конспирологические теории вокруг обстоятельств его смерти.

    В июле Дональд Трамп просил генпрокурора Пэм Бонди обнародовать стенограммы по делу Эпштейна, но суд во Флориде отказал в публикации документов. Интерес к делу Эпштейна вырос после того, как администрация США не смогла предоставить новые материалы, несмотря на обещания Трампа рассекретить файлы. ФБР и Минюст заявили, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц, а список клиентов отсутствует.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    Политолог Рар: Трамп перед встречей с Путиным выслушал европейцев, но поучать себя не дал

    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Комментарии (23)
    14 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Жена действующего президента США Меланья Трамп потребовала от Хантера Байдена, сына экс-президента, опровержения высказываний, связанных с делом обвиненного в насилии над несовершеннолетними Джеффри Эпштейна.

    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском на 1 млрд долларов за, как она заявила, клеветнические и ложные высказывания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Поводом для претензии стало видео, опубликованное Байденом на YouTube 5 августа под заголовком «Хантер Байден возвращается». «Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие». «Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились», – указано в письме адвоката.

    Адвокат от имени Меланьи Трамп потребовал немедленного отказа Хантера Байдена от подобных высказываний и их опровержения. В противном случае Меланья Трамп намерена подать иск в суд. Крайний срок для исполнения требования был установлен на 7 августа. По информации источника телеканала, Хантер Байден не отреагировал на ультиматум Меланьи Трамп в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Дональд Трамп подал иск о клевете на 10 млрд долларов против Руперта Мердока и компаний News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма ко дню рождения Эпштейна.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

    Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

    Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 03:46 • Новости дня
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности вне формата НАТО, пишет Politico.

    По данным Politico, обсуждение состоялось 13 августа во время диалога президента США с руководителями стран Европы, передает ТАСС.

    Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предоставлении Украине «средств сдерживания» при условии достижения соглашения о прекращении огня с Россией. При этом он уточнил, что такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО.

    Один из источников отметил, что американский президент не пояснил, что конкретно подразумевается под гарантиями безопасности, а разговор касался лишь более широкой концепции поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности». Telegraph пишет, что Киев готов рассмотреть прекращение боевых действий и фактическую передачу части регионов под контроль России при условии получения гарантий безопасности и поддержки от европейских стран.

    Комментарии (10)
    14 августа 2025, 12:22 • Новости дня
    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.

    По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.

    Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску

    Ил-76 вылетел из Внуково на базу США на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, передает ТАСС.

    По данным агентства, на борту могут находиться представители передовой группы, которая занимается подготовкой встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Отмечается, что вылет самолета состоялся в 7.50 по московскому времени. В числе пассажиров могут быть также сотрудники российских СМИ, которые получили визы для освещения саммита.

    Согласно данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия Ил-76 на военную базу в Анкоридже составляет 6.43 по местному времени.

    МИД России ранее анонсировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите России и США на Аляске.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску

    Российский Ил-96 доставил подготовительную группу для саммита в Анкоридж

    Tекст: Евгения Караваева

    Ил-96, вылетевший из Москвы, совершил посадку в Анкоридже, куда прибыла группа для организации саммита между Россией и США.

    Спецборт Ил-96, следовавший из Внуково, приземлился в Анкоридже, где в ближайшее время состоится саммит между Россией и США, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar, самолет успешно достиг пункта назначения на Аляске.

    ТАСС уточнил, что на борту воздушного судна могла находиться одна из передовых групп, ответственных за организацию саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Группа должна заняться подготовкой и координацией встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира

    DN: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом вопрос Нобелевской премии мира

    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Dagens Naeringsliv (DN).

    Издание Dagens Naeringsliv пишет, что Трамп неоднократно связывался с экс-генеральным секретарем НАТО и нынешним министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом по поводу Нобелевской премии мира, сообщает «Газета.Ru». По информации источника, Трамп обсуждал с ним этот вопрос, напоминая, что награду вручает норвежский комитет.

    В конце июля, во время очередного разговора, посвященного взаимоотношениям между США и Норвегией, Трамп вновь поднял тему Нобелевской премии, перейдя к ней после дискуссии о пошлинах на норвежские товары. Подчеркивается, что для Трампа этот вопрос был особенно важен.

    Ранее администрация Белого дома опубликовала список стран, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.

    В сообщении указывается, что Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 13:03 • Новости дня
    Определена главная тема переговоров Путина и Трампа

    Ушаков: Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет украинский кризис

    Tекст: Вера Басилая

    Центральной темой предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет урегулирование кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    Центральной темой предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет урегулирование кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что переговоры пройдут, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Он также уточнил, что в ходе саммита будут затронуты и другие актуальные международные и региональные вопросы, а также задачи по обеспечению мира и безопасности.

    Кроме того, президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. По словам Ушакова, у этого направления есть большой, но пока не реализованный потенциал.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Ранее Ушаков сообщил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:19 • Новости дня
    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с проблемами на Аляске

    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с нехваткой ресурсов на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Секретная служба США столкнулась с логистическими затруднениями и нехваткой персонала при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже, сообщает Bloomberg.

    Американская секретная служба столкнулась с рядом трудностей при подготовке к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным источников агентства, сотрудники службы пережили сложную неделю: когда Трамп объявил о встрече, единственный агент в регионе начал готовиться к приему сотен коллег и усилению мер безопасности.

    Из-за географического положения Аляски подготовка осложняется ограниченным количеством гостиничных номеров и автомобилей для аренды в Анкоридже. Несмотря на то, что перевозка оборудования и оружия по США не вызывает ограничений, специфика региона создает дополнительные сложности.

    Кроме того, нагрузка на Секретную службу увеличилась из-за одновременного проведения других важных мероприятий. Сотрудники обеспечивают поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию и участвуют в подготовке к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также продолжают охранять бывших президентов и вице-президента. Дополнительно часть сотрудников направлена в Вашингтон для реализации антикриминального плана Трампа.

    Источники агентства отметили, что Секретная служба пока ожидает официального согласования полного плана по безопасности на саммите от российской стороны.

    Ранее сообщалось, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили охрану в гостиницах города и организовали круглосуточное патрулирование улиц.

    Для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (0)
    Главное
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    Правительство России решило продлить запрет экспорта бензина
    США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться
    Дуров опубликовал советы отца для будущих поколений

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      6 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      29 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      31 комментарий
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации