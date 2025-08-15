В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.3 комментария
Трамп исключил вступление Украины в НАТО
Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.
Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».
Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.