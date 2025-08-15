Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета

Tекст: Вера Басилая

Песков уточнил, что время вылета Путина из Магадана рассчитано точно по графику: ожидается, что российский лидер приземлится в Анкоридже ровно в 11 часов по местному времени ( 22.00 мск), передает ТАСС. Он отметил, что встреча у трапа самолета с Трампом была согласована заранее.

На вопрос о том, не возникнет ли задержек с таким плотным графиком, Песков сообщил, что «президент России всегда успевает».

Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе перед началом американо-российского саммита.

Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Белый дом сообщил, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.