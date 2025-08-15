В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.4 комментария
Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
Президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22.00 мск), где его встретит у трапа самолета президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков уточнил, что время вылета Путина из Магадана рассчитано точно по графику: ожидается, что российский лидер приземлится в Анкоридже ровно в 11 часов по местному времени ( 22.00 мск), передает ТАСС. Он отметил, что встреча у трапа самолета с Трампом была согласована заранее.
На вопрос о том, не возникнет ли задержек с таким плотным графиком, Песков сообщил, что «президент России всегда успевает».
Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе перед началом американо-российского саммита.
Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Белый дом сообщил, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.