Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту
Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Аляске перед началом американо-российского саммита, сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.
Детали протокола предстоящей встречи между президентами России и США раскрыл губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС. По словам Данливи, Дональд Трамп планирует прибыть на базу в Аляске до Владимира Путина и лично встретить российского лидера на взлетно-посадочной полосе.
Губернатор отметил, что, по его мнению, встреча пройдет достаточно быстро и без лишних задержек.
Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске.
Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.