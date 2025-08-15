В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске
Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, сообщил канал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.
Президент США Дональд Трамп собирается встретить президента России Владимира Путина с почестями на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.
По данным источников NBC, речь идет о встрече на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где для Путина будет расстелена красная дорожка. Источники подчеркивают, что точная программа и этапы мероприятия еще не утверждены. Вопросы протокола и организационные детали продолжают обсуждаться на уровне американской администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.