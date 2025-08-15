Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.6 комментариев
Alaska Landmine сообщил о прибытии F-35 на базу на Аляске перед саммитом
Истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Военные самолеты пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где ожидается проведение российско-американского саммита, сообщает портал Alaska Landmine.
На военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске зафиксировано присутствие нескольких истребителей F-35, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Alaska Landmine. В сообщении портала в соцсети Х отмечается, что на территории базы наблюдается активная военная деятельность.
«На базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается активная военная активность, включая несколько истребителей F-35», – говорится в публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Аляски заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может продлиться около двух часов. Дональд Трамп исключил участие Владимира Зеленского в саммите на Аляске, чтобы избежать эскалации конфликта. В Анкоридже усилили меры безопасности накануне переговоров между Путиным и Трампом.