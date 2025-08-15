  • Новость часаПутин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    33 комментария
    15 августа 2025, 06:41 • Новости дня

    Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа стартуют в Анкоридже в пятницу в 11.00 по местному времени (22.00 мск).

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска, начнется в пятницу в 11:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по московскому времени, передает ТАСС. Информация о времени переговоров содержится в официальном графике президента США, который был распространен пресс-службой Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. США развернули истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Комментарии (7)
    15 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, затем он отправится на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

    Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тыс. км или почти 2 тыс. миль. Полетное время между городами – порядка четырех часов, передает РИА «Новости».

    «Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный», – сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

    Песков отметил, что Путин «еще будучи премьером неоднократно бывал» в Магадане. Песков пояснил, что в ходе поездок в северо-восточном направлении президент никогда не упускал возможности заняться региональными делами.

    Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. Также президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

    Кроме того, Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска – Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

    «Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», – сказал Песков.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета. Саммит с участием президента России и президента США запланирован на 15 августа.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Песков анонсировал визит Путина в российский регион по пути на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин собирается воспользоваться своим предстоящим полетом на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы заодно совершить рабочую поездку в один из российских регионов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что такие дальние поездки на восток глава государства всегда старается совмещать с посещением российских регионов, передает ТАСС.

    «Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске. По его словам, президенты России и США по итогам встречи проведут совместную пресс-конференцию.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа

    Политолог Данилин: Формат встречи Путина и Трампа не предполагает быстрых решений

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит ждать быстрых результатов. Это часть долгого дипломатического процесса по сближению сторон. При этом диалог Москвы и Вашингтона не сводится к «украинскому треку», а охватывает широкий спектр тем, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия – США: прогнозы и ожидания».

    «Намеченная на 15 августа встреча Владимира Путина и Дональда Трампа – пример дипломатии лидеров великих держав», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его словам, формат диалога не предполагает быстрых решений. «Резкие заявления невозможны: многое зависит не только от двух сторон, но и их геополитических партнеров и союзников», – указал он.

    По словам аналитика, в прошлом важные исторические соглашения достигались после многолетних консультаций на разных уровнях, что характерно в том числе для ключевых саммитов прошлого с участием, например, Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.

    От пятничной встречи не стоит ждать слишком многого, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. «На экспертном уровне, к слову, тоже нужен трезвый взгляд на ситуацию и понимание того, что за встречей на американской земле последует беседа на российской территории», – допустил аналитик.

    «На Аляске нашу страну представляет Владимир Путин – президент, гарант Конституции и суверенитета. Единственный, кто на высшем уровне способен эффективно защищать интересы России», – подчеркнул Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике.

    «Учитывая объем знаний президента о мировой экономике и политике, а также информацию, которую ему предоставляют различные ведомства, нам нужно доверять его решениям на переговорах. Путин в любом случае примет лучшие решения из всех возможных, и они будут учитывать сегодняшние геополитические реалии», – заявил депутат.

    Эксперты также отметили, что саммит на Аляске – важная веха, но она является лишь частью долгого и насыщенного дипломатического процесса, который предполагает разрешения целого множества противоречий между Россией и США. Среди них: устранение первопричин конфликта, которые привели к фиаско украинского государства, обеспечение безопасности российских граждан, российских границ и суверенитета. Также ожидается обсуждение обеспечения безопасности в Европе в целом.

    «Двусторонняя повестка двух великих держав шире, чем отдельно взятая украинская химера, про которую так или иначе всем все ясно на сегодняшний день. В том числе и самому режиму Зеленского, который продолжает сопротивляться, потому что у него нет других вариантов», – заключил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Мэрия оценила возможное влияние встречи Путина и Трампа на Анкоридж

    Мэр Лафрэнс: В Анкоридже не ждут сбоя работы служб из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Анкориджа не ожидают масштабных сбоев в работе муниципальных служб из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила мэр Анкориджа Сюзен Лафрэнс.

    Пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц заявила о минимальном влиянии подготовки к саммиту на город и работу служб на данный момент, передает ТАСС.

    «Мы сотрудничаем с властями штата (Аляска), объединенной военной базой Элмендорф-Ричардсон, военными и Белым домом, чтобы содействовать успеху саммита», – сказала Гудикунц.

    Лафрэнс заявила, что власти не ожидают существенных сбоев в работе школ, транспорта или других городских служб в связи с проведением саммита. Она отметила, что событие рассматривается как шанс продемонстрировать значимость Анкориджа для международной торговли, обороны и туризма, а подготовка ведется в тесном взаимодействии с военными.

    По наблюдению ТАСС, в городе пока не замечено дополнительных мер безопасности. На улицах отсутствуют временные постройки и ограждения, нет значимых ограничений для автотранспорта и пешеходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    Bloomberg заявило, что Секретная служба США столкнулась с логистическими сложностями при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже. Служба также испытывает нехватку сотрудников для обеспечения безопасности мероприятия.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 10:16 • Новости дня
    ADN: Саммит России и США совпал с военными учениями на Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа совпадает с крупномасштабными учениями на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж на Аляске, сообщают местные СМИ.

    Проведение саммита лидеров России и США совпадает с военными учениями Northern Edge и Arctic Edge, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anchorage Daily News.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Они пройдут на базе «Эльмендорф-Ричардсон», планируется привлечь большое количество личного состава, техники и авиации.

    Представители пресс-служб базы и размещенных на ней подразделений отказались давать комментарии о возможных изменениях в плане учений или ограничениях доступа на территорию базы из-за саммита.

    В публикации отмечается, что учения проходят регулярно, однако нынешние совпали по времени с визитом президентов.

    Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи высказался в поддержку саммита лидеров России и США. Он также предположил, что встреча политиков продлится несколько часов.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже (Аляска, США), сообщают информационные агентства.

    На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, прибывшей на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    За приземлением самолета в режиме онлайн наблюдали более 23 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый самолет Ил-96 ранее также совершил посадку в Анкоридже после вылета из Москвы. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:43 • Новости дня
    Ушаков: Продолжительность диалога Путина и Трампа зависит от дискуссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Длительность беседы российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от того, как пойдет разговор, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    Он добавил, что есть временные параметры, но продолжительность дискуссии, прежде всего, зависит от президентов.

    «А если вас волнует, вернется ли наша делегация в Россию, да, я могу подтвердить, делегация вернется, очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров», – заключил помощник главы государства.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов.

    По его словам, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Сама встреча стартует в 22.30 мск 15 августа.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин: США предприняли активные шаги для урегулирования на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам президента, администрация Трампа предпринимает энергичные и искренние усилия по прекращению боевых действий на Украине, передает ТАСС.

    «Администрация США предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом», – обратился Путин к участникам совещания.

    Владимир Путин провел совещание по подготовке к саммиту с Дональдом Трампом на Аляске.

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 10:20 • Новости дня
    Politico сообщило о страхах Европы перед встречей Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вызывает у европейских политиков опасения, что судьба Украины может решиться без учета интересов Киева, пишет Politico.

    Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске вызывает опасения у руководства Европы, передает Politico.

    Польский премьер Дональд Туск отметил, что испытывает «множество страхов» перед саммитом, но при этом выразил и надежду, чтобы не обидеть Вашингтон.

    Опасения европейских стран связаны с тем, что Трамп может сделать уступки Путину в ущерб интересам Украины и единству западного альянса, отмечает издание. Европейские лидеры намерены убедить Трампа не принимать решений «над головой» Киева.

    В материале Politico подчеркивается, что на предыдущей встрече в 2018 году Трамп согласился с отрицанием Путиным вмешательства России в выборы США, что поставило его в оппозицию к американским спецслужбам. Эксперты отмечают, что теперь Путин вновь может использовать склонность Трампа к уступкам, чтобы добиться реализации своих целей на Украине и усилить разногласия внутри Запада.

    По мнению экспертов издания, условия саммита на Аляске формирует именно Москва, а не Вашингтон, что усиливает тревогу в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Аляски заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может продлиться несколько часов. Дональд Трамп решил не приглашать Владимира Зеленского на саммит на Аляске. Власти Анкориджа усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп скажут несколько слов в открытой части переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В начале переговоров на Аляске президенты Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с короткими заявлениями, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли открытая часть у встречи в расширенном составе, с участием делегаций.

    По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с короткими заявлениями в открытой части переговоров на Аляске 15 августа, передает ТАСС.

    Ушаков сообщил, что в начале переговоров главы государств традиционно скажут несколько слов.

    Как уточнил Ушаков, речь идет о стандартной международной практике, когда лидеры обеих стран делают короткие вступительные заявления перед тем, как переговоры переходят в закрытый формат.

    Также, как сообщает РИА «Новости», по завершении переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию. На ней президенты подведут итоги встречи и ответят на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Аляски заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может продлиться более двух часов. Дональд Трамп исключил участие Владимира Зеленского в саммите, который пройдет на Аляске. В Анкоридже усилили меры безопасности перед ожидаемой встречей Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 17:56 • Новости дня
    Рубио: Трамп на встрече с Путиным хочет оценить возможность мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность достижения мира на Украине.

    Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на переговорах с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, передает ТАСС.

    По словам Рубио, Трамп рассчитывает в ходе завтрашних переговоров с Путиным быстро выяснить, возможен ли мир на Украине. «Посмотрим, как завтра все пройдет. Как отмечал президент, он рассчитывает завтра пообщаться с Путиным и быстро, на ранней стадии понять, возможен мир или нет», – отметил он.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Ранее Белый дом сообщил, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил о совместной пресс-конференции Путина и Трампа после саммита

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам саммита на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что на этом мероприятии Путин озвучит круг договоренностей и пониманий, которых удастся достичь во время переговоров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что Трамп намерен обсудить сделку по редкоземельным металлам с Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски.

    Белый дом сообщил, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    Комментарии (0)
    Главное
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    Правительство России решило продлить запрет экспорта бензина
    США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться
    Дуров опубликовал советы отца для будущих поколений

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      6 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      29 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      33 комментария
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации