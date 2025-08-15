Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже

Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа

Политолог Данилин: Формат встречи Путина и Трампа не предполагает быстрых решений

Tекст: Олег Исайченко

«Намеченная на 15 августа встреча Владимира Путина и Дональда Трампа – пример дипломатии лидеров великих держав», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его словам, формат диалога не предполагает быстрых решений. «Резкие заявления невозможны: многое зависит не только от двух сторон, но и их геополитических партнеров и союзников», – указал он.

По словам аналитика, в прошлом важные исторические соглашения достигались после многолетних консультаций на разных уровнях, что характерно в том числе для ключевых саммитов прошлого с участием, например, Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.

От пятничной встречи не стоит ждать слишком многого, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. «На экспертном уровне, к слову, тоже нужен трезвый взгляд на ситуацию и понимание того, что за встречей на американской земле последует беседа на российской территории», – допустил аналитик.

«На Аляске нашу страну представляет Владимир Путин – президент, гарант Конституции и суверенитета. Единственный, кто на высшем уровне способен эффективно защищать интересы России», – подчеркнул Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике.

«Учитывая объем знаний президента о мировой экономике и политике, а также информацию, которую ему предоставляют различные ведомства, нам нужно доверять его решениям на переговорах. Путин в любом случае примет лучшие решения из всех возможных, и они будут учитывать сегодняшние геополитические реалии», – заявил депутат.

Эксперты также отметили, что саммит на Аляске – важная веха, но она является лишь частью долгого и насыщенного дипломатического процесса, который предполагает разрешения целого множества противоречий между Россией и США. Среди них: устранение первопричин конфликта, которые привели к фиаско украинского государства, обеспечение безопасности российских граждан, российских границ и суверенитета. Также ожидается обсуждение обеспечения безопасности в Европе в целом.

«Двусторонняя повестка двух великих держав шире, чем отдельно взятая украинская химера, про которую так или иначе всем все ясно на сегодняшний день. В том числе и самому режиму Зеленского, который продолжает сопротивляться, потому что у него нет других вариантов», – заключил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.