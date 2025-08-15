Трамп готов обсудить с Путиным территориальные вопросы между Россией и Украиной

Tекст: Вера Басилая

Трамп сообщил, что намерен во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной как одну из мер для достижения мира. По словам Трампа, окончательное решение по данному вопросу должны будут принять Москва и Киев, передает ТАСС.

Трамп отметил, что не собирается вести переговоры за Украину, а хочет лишь организовать переговоры между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что предоставит Украине возможность принять собственное решение, выразив уверенность, что это решение будет правильным.

Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подчеркнул важность обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов для урегулирования конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

МИД России заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.