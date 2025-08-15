В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.3 комментария
Трамп готов обсудить с Путиным территориальные вопросы между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует на встрече с Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.
Трамп сообщил, что намерен во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной как одну из мер для достижения мира. По словам Трампа, окончательное решение по данному вопросу должны будут принять Москва и Киев, передает ТАСС.
Трамп отметил, что не собирается вести переговоры за Украину, а хочет лишь организовать переговоры между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что предоставит Украине возможность принять собственное решение, выразив уверенность, что это решение будет правильным.
Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подчеркнул важность обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов для урегулирования конфликта на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.
МИД России заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.