Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости обмена территориями для мира на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подчеркнул важность обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов для урегулирования конфликта на Украине.
О необходимости обсуждения гарантий безопасности и обмена территориями для достижения мира на Украине заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС. Рубио отметил на встрече с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, что Вашингтонская администрация выступает за переговоры по этим вопросам.
«Для достижения мира, я думаю, все мы признаем это, необходимо будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Нужно будет провести разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они ведут борьбу», – заявил Рубио. По его словам, без обсуждения этих тем добиться урегулирования ситуации невозможно.
Также госсекретарь добавил, что переговоры по гарантиям безопасности должны стать одной из ключевых частей мирных инициатив по Украине. Рубио подчеркнул, что обсуждение территориальных вопросов остается сложным, однако без этого мир невозможен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство рассматривает вариант вывода войск с территории ДНР из-за опасений потерять поддержку Вашингтона и усиления давления со стороны США.
Вашингтон призвал Киев реалистично оценить боеспособность Украины.