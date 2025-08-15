Российских журналистов разместили на стадионе на время саммита на Аляске

Российских журналистов поселили на стадионе в Анкоридже из-за нехватки гостиниц

Tекст: Вера Басилая

Американская сторона предоставила российским журналистам бесплатное размещение и питание на время саммита России и США в Анкоридже, сообщает «Газета.Ru».

Из-за нехватки гостиничных мест журналистов разместили на стадионе, где для них расставили раскладушки, а также заранее попросили взять с собой пижамы. Обычно расходы на проживание оплачиваются редакциями, но в этот раз организаторы взяли их на себя, отметили в издании.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что питание для представителей прессы также организовано бесплатно, что нехарактерно для подобных международных командировок. Обычно журналистам предоставляют только легкие перекусы во время мероприятий, однако сейчас им открыт доступ в местный кафетерий. По словам Юнашева, коллеги удивлены таким форматом, но в целом сохраняют позитивный настрой.

Он добавил, что на стадионе нет оборудованных рабочих зон со столами, поэтому журналистам приходится трудиться в «походных» условиях. Американские представители, вероятно, успели заранее занять места в гостиницах, так как, по предположению Юнашева, располагали информацией о месте встречи и забронировали номера до резкого роста цен. Большая часть работы для прессы, по его словам, предстоит позже и уже в другой локации, где будет привычная комната для журналистов с необходимыми условиями.

Ранее часть российских и американских делегаций разместилась в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиниц.

Секретная служба США столкнулась с логистическими трудностями и нехваткой сотрудников при подготовке к саммиту.

Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.